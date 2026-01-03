Từ nay, các loại giấy tờ sau sẽ không được ngân hàng chấp nhận

Theo Thông tư 17 của Ngân hàng Nhà nước, kể từ ngày 1/1/2026, các ngân hàng thương mại dừng cung cấp dịch vụ thanh toán và rút tiền trên toàn bộ các kênh đối với khách hàng là công dân Việt Nam vẫn sử dụng hộ chiếu làm giấy tờ tùy thân trong giao dịch ngân hàng. Quy định này nhằm tăng cường yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn trong hoạt động tài chính - ngân hàng.

Trước đó, nhiều ngân hàng đã liên tục phát đi thông báo, đồng thời hướng dẫn khách hàng đang đăng ký thông tin bằng hộ chiếu đến chi nhánh hoặc phòng giao dịch để cập nhật sang căn cước công dân (CCCD) gắn chip hoặc thẻ căn cước mới. Việc cập nhật thông tin được xác định là điều kiện bắt buộc để khách hàng tiếp tục sử dụng các dịch vụ ngân hàng sau ngày 1/1/2026.

Từ ngày 1/1/2026, nhiều loại giấy tờ tùy thân quen thuộc sẽ không còn được ngân hàng chấp nhận trong giao dịch. (Ảnh minh hoạ)

Theo điểm c, khoản 5 Điều 17 Thông tư 17, các giao dịch rút tiền hoặc thanh toán điện tử của khách hàng cá nhân chỉ được thực hiện khi hệ thống ngân hàng đã đối chiếu, xác thực trùng khớp dữ liệu sinh trắc học (khuôn mặt hoặc vân tay) của người thực hiện giao dịch với dữ liệu gốc. Dữ liệu này phải được lưu trữ trong chip của thẻ CCCD gắn chip, thẻ căn cước do Bộ Công an cấp hoặc đã được xác thực thông qua tài khoản định danh điện tử VNeID.

Cũng theo thông báo từ các ngân hàng, kể từ ngày 1/1/2026, giấy chứng minh công an và giấy chứng minh quân đội không còn được chấp nhận làm giấy tờ tùy thân trong giao dịch ngân hàng. Trường hợp khách hàng chưa cập nhật thông tin CCCD hoặc thẻ căn cước theo quy định, tài khoản ngân hàng sẽ bị ngừng giao dịch.

Việc yêu cầu khách hàng cá nhân cập nhật lại thông tin giấy tờ tùy thân được các ngân hàng cho biết nhằm bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định mới của Ngân hàng Nhà nước, bao gồm Thông tư 17/2024/TT-NHNN, Thông tư 18/2024/TT-NHNN và Luật Căn cước số 26/2023/QH15. Theo đó, dữ liệu sinh trắc học của khách hàng phải được đối chiếu với dữ liệu gốc lưu trữ trong chip của thẻ CCCD, thẻ căn cước hoặc thông qua tài khoản định danh điện tử VNeID do Bộ Công an quản lý.

Đối với trường hợp sử dụng giấy chứng minh công an hoặc giấy chứng minh quân đội, nếu đây là giấy tờ tùy thân duy nhất đã đăng ký, tài khoản ngân hàng sẽ bị chặn giao dịch kể từ thời điểm giấy tờ hết hạn hoặc từ ngày 1/1/2026, tùy theo thời điểm nào đến trước. Sau mốc thời gian này, hộ chiếu cũng không còn được sử dụng để xác minh thông tin cho tài khoản và thẻ ngân hàng.