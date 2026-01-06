Chuyện thật như đùa: Khán giả đã xếp hàng dài vào concert, ca sĩ đình đám vẫn mải mê chơi pickleball không buồn nghỉ tay

Nhắc đến Avenged Sevenfold, người ta nghĩ ngay đến heavy metal, guitar gào thét và những sân khấu "cháy" hết mình. Nhưng ít ai ngờ rằng, ngoài đời, M. Shadows - ca sĩ chính của ban nhạc - lại đang cực kỳ "nghiện" một môn thể thao đang cực hot: pickleball.

Trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 8/2024, M. Shadows thẳng thắn tự nhận: "Tôi thích tự cho mình là một tay chơi pickleball khá giỏi". Và không phải nói cho vui, bởi frontman 44 tuổi này thực sự dành rất nhiều thời gian cho bộ môn đang phát triển nhanh nhất tại Mỹ.

Pickleball đến với M. Shadows theo cách rất… đời. Ban đầu, anh từng đánh giá thấp môn thể thao này, nghĩ rằng nó chỉ là trò chơi "nhẹ đô" dành cho người lớn tuổi. Nhưng rồi thực tế nhanh chóng cho anh một bài học nhớ đời. "Tôi thấy một nhóm người lớn tuổi nói chuyện khoác lác, nên nghĩ bụng: 'Mình sẽ đánh bại họ dễ dàng thôi'. Nhưng hôm sau vào sân, tôi chạy loạn xạ như điên, còn họ thì gần như chẳng cần di chuyển," nam ca sĩ kể lại trong một talkshow.

Sau cú "vỡ mộng" ấy, M. Shadows lại… càng mê pickleball hơn. Không chỉ chơi cho vui, anh còn mang môn thể thao này theo cả những chuyến tour diễn, thậm chí còn trở thành "thầy giáo bất đắc dĩ" cho các ban nhạc khác. "Có một nhóm nghệ sĩ bắt đầu chơi pickleball cùng tôi trong tour, và điều đó thật sự rất thú vị," anh chia sẻ.

Không chỉ là chuyện tập luyện thể lực, pickleball với M. Shadows còn mang ý nghĩa gắn kết gia đình. Vợ chơi được, bạn bè chơi được, con cái cũng chơi được - tất cả cùng ra sân và… cạnh tranh nhớ đời. "Bọn trẻ la hét, cãi nhau om sòm vì quá hiếu thắng. Thật sự rất xấu hổ," anh vừa kể vừa cười.

M. Shadows - ngôi sao nhạc rock mê mẩn pickleball (Ảnh: Giada Conti)

Đáng nói, nam ca sĩ Avenged Sevenfold còn cực kỳ tự tin vào trình độ của mình. Anh khẳng định bản thân là tay chơi pickleball giỏi nhất ban nhạc, thậm chí còn "khoe nhẹ" rằng Ronnie Radke (Falling In Reverse) cũng từng được anh trực tiếp hướng dẫn chơi trong tour diễn. Kết quả là sau một buổi học nhanh, phía Ronnie Radke lập tức mua lưới, dán băng keo kẻ sân và… chơi pickleball suốt 4–5 tiếng mỗi ngày trước giờ diễn.

Đỉnh điểm là có những buổi show, fan thì xếp hàng vào xem show, đi ngang qua sân pickleball, thấy các nghệ sĩ thì vẫn say sưa đánh bóng. "Cả hàng người đứng đó xem, la hét, cổ vũ cho chúng tôi. Thật sự rất vui". M. Shadows nhớ lại.

Câu chuyện của M. Shadows cũng là lời nhắc vui cho những ai nghĩ rằng pickleball "dễ ăn". Dễ học thật, nhưng để chơi giỏi thì không hề đơn giản. "Có rất nhiều người chơi tệ vì họ không hiểu bản chất của pickleball. Nhưng khi đã hiểu rồi, đây sẽ là môn thể thao khiến bạn gắn bó rất lâu". anh nói.

Và có lẽ, với M. Shadows, pickleball không chỉ là một trào lưu, mà đã trở thành một phần không thể thiếu - ngay cả giữa thế giới heavy metal ồn ào và rực lửa.