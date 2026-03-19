Tài sản của Đình Bắc

Không chỉ là "ngòi nổ" lợi hại trên hàng công của U23 Việt Nam, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc còn khiến người hâm mộ ngưỡng mộ bởi sự trưởng thành. Ở tuổi 21, chân sút quê Nghệ An đã hiện thực hóa giấc mơ lớn nhất đời mình mua xe và xây nhà mới báo hiếu bố mẹ.

Lời tri ân từ những "ly sữa" chắt chiu

Giữa tháng 3/2026, hình ảnh Nguyễn Đình Bắc rạng rỡ cùng gia đình đi nhận chiếc xe mới tại một showroom ô tô đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội. Món quà mà nam tiền đạo dành tặng bố là một chiếc xe Hyundai có giá trị lăn bánh ước tính khoảng 1,3 tỷ đồng.

Đằng sau món quà vật chất xa xỉ này là một câu chuyện cảm động về tình phụ tử. Đình Bắc từng trải lòng về những ngày gian khó, khi anh còn là một cậu bé cao vỏn vẹn 1m50 và bị đánh giá là khó theo nghiệp quần đùi số áo. Để con trai có thể duy trì đam mê, bố anh đã thắt lưng buộc bụng, chắt chiu từng đồng lương ít ỏi để mua sữa cho con uống mỗi ngày với hy vọng cải thiện thể trạng.

Nhờ sự hy sinh thầm lặng đó cùng sự rèn luyện, Đình Bắc mới có được chiều cao 1m80 lý tưởng và nền tảng thể lực sung mãn như hiện tại. Việc tặng xe không chỉ giúp bố có phương tiện đi lại an toàn, tránh nắng mưa mà còn là lời khẳng định cho sự thành danh của đứa con trai mà ông từng hết mực lo lắng.

Đình Bắc mua xe cho bố, giúp gia đình có phương tiện đi lại thoải mái hơn (Ảnh: FBNV)

Ngôi nhà khang trang giữa lòng quê

Song song với việc mua xe, Đình Bắc cũng đã mạnh tay đầu tư xây dựng lại một cơ ngơi bề thế cho gia đình tại Nghệ An. Căn nhà cũ cấp 4 đơn sơ – nơi ghi dấu những bước chạy đầu tiên của nam tiền đạo giờ đây đã được thay thế bằng một công trình hiện đại. Việc xây nhà ngay trên mảnh đất quê hương không chỉ là cách báo đáp công ơn nuôi dưỡng, mà còn giúp gia đình có một nơi an cư lạc nghiệp vững chắc, trở thành niềm tự hào của làng xóm.

Ngôi nhà Đình Bắc báo hiếu bố mẹ (Ảnh: IGNV)

Đình Bắc sở hữu khối tài sản lớn ở tuổi 21 (Ảnh: FBNV)

Để có được khối tài sản tiền tỷ ở độ tuổi đôi mươi, Đình Bắc đã trải qua một hành trình thăng tiến thần tốc. Thu nhập của anh đến từ sự nỗ lực tự thân và những thành tích rực sáng trên sân cỏ. Ngoài khoản lương, thưởng và lót tay khi cập bến CLB CAHN, Đình Bắc hiện là gương mặt đại diện đắt giá của nhiều nhãn hàng, mang về nguồn thu quảng cáo không hề nhỏ.