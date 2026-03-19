Messi cán mốc 900 bàn thắng, so với Ronaldo thì thế nào?

Trong trận đấu rạng sáng nay tại CONCACAF Champions Cup 2025/2026, siêu sao Lionel Messi đã chính thức điền tên mình vào ngôi đền của những huyền thoại vĩ đại nhất khi chạm cột mốc 900 bàn thắng trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp.

Bước vào cuộc đối đầu với Nashville SC trong màu áo Inter Miami CF, mọi ánh mắt của người hâm mộ dồn về phía Lionel Messi khi anh chỉ còn cách cột mốc lịch sử đúng một pha lập công. Không để khán giả phải chờ đợi lâu, ngay tại phút thứ 7 của trận đấu, từ đường kiến tạo sắc bén của Sergio Reguilon, Messi đã thực hiện một pha xử lý kỹ thuật đẳng cấp, vượt qua hàng thủ đối phương trước khi dứt điểm gọn gàng mở tỷ số trận đấu.

Bàn thắng này không chỉ giúp Inter Miami chiếm lợi thế sớm mà còn chính thức đánh dấu bàn thắng thứ 900 của tiền đạo người Argentina.

Messi cán mốc 900 bàn thắng (Ảnh: FBNV)

Hành trình bền bỉ qua hai thập kỷ

Phần lớn di sản của Messi được xây dựng tại FC Barcelona với kỷ lục 672 bàn thắng. Sau quãng thời gian tại PSG (32 bàn), anh tiếp tục bùng nổ tại Mỹ với hơn 80 pha lập công cho Inter Miami. Ở cấp độ quốc tế, anh cũng đã đóng góp 115 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia Argentina, góp công lớn vào những danh hiệu cao quý nhất như World Cup và Copa America.

Khi đặt lên bàn cân so sánh, dù Messi cán mốc 900 bàn sau Ronaldo về mặt thời gian (Ronaldo đạt được vào tháng 9/2024), nhưng siêu sao người Argentina lại gây kinh ngạc về hiệu suất và tốc độ. Số liệu thống kê cho thấy, Messi chỉ cần ít hơn Ronaldo tới 95 trận để chạm đến con số 900. Điều này minh chứng cho khả năng săn bàn cực kỳ ổn định và hiệu quả của El Pulga trong suốt hai thập kỷ qua. Ngoài ra, tại thời điểm này, Messi còn sở hữu hơn 400 đường kiến tạo, vượt xa con số khoảng 250 của CR7, khẳng định vai trò toàn diện của anh trên sân cỏ. Cristiano Ronaldo hiện vẫn đang dẫn đầu danh sách ghi bàn mọi thời đại với khoảng 964 bàn thắng (tính đến hiện tại). Khoảng cách 64 bàn giữa hai siêu sao không hề nhỏ, nhưng Messi đang nắm giữ lợi thế về tuổi tác (trẻ hơn Ronaldo 2 tuổi) và một phong độ thăng hoa tại MLS.