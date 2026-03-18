AFC xử thua Malaysia vì gian lận nhập tịch, tuyển Việt Nam nhảy vọt thứ hạng trên BXH FIFA

Mới đây, cục diện bảng F vòng loại Asian Cup 2027 đã có sự thay đổi chấn động khi AFC chính thức đưa ra thông báo xử thua đội tuyển Malaysia trong các trận đấu gặp Việt Nam và Nepal. Nguyên nhân được xác định là do đội bóng này đã vi phạm nghiêm trọng quy định về đăng ký cầu thủ, cụ thể là sử dụng cầu thủ nhập tịch không đủ điều kiện thi đấu theo quy chuẩn của FIFA và AFC.

Hệ quả trực tiếp của án phạt này là trận thua 0-4 của thầy trò HLV Kim Sang-sik trước Malaysia vào ngày 10/6/2025 đã chính thức bị hủy bỏ. Theo quy định, kết quả này được thay thế bằng chiến thắng 3-0 nghiêng về phía đội tuyển Việt Nam. Việc "lật ngược thế cờ" không chỉ giúp Việt Nam cải thiện chỉ số phụ tại vòng loại mà còn mang lại biến động tích cực trên bảng xếp hạng (BXH) FIFA.

Tuyển Việt Nam sắp trở lại top 10 nếu tiếp đà chiến thắng đợt FIFA Days tháng 3 (Ảnh: XS)

Cú nhảy vọt trên bảng xếp hạng thế giới

Nhờ việc được hoàn trả số điểm đã mất từ trận thua trước đó và cộng thêm điểm thưởng từ trận thắng được xử, đội tuyển Việt Nam đã tích lũy thêm khoảng 25 điểm. Theo tính toán thực tế, "Những chiến binh Sao Vàng" đã nhảy vọt từ vị trí 108 lên khoảng hạng 103 thế giới.

Đây là một bước tiến quan trọng, giúp đội tuyển Việt Nam áp sát mục tiêu quay trở lại nhóm 100 đội mạnh nhất hành tinh. Việc thăng hạng này không chỉ có ý nghĩa về mặt hình ảnh mà còn giúp đội tuyển có được vị thế thuận lợi hơn trong các nhóm hạt giống tại các giải đấu quốc tế sắp tới.