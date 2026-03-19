Bạn gái Văn Thanh đăng video soi cận mặt, tóc rối vẫn xinh đẹp, khác trăm lần với ảnh “cam thường” đang gây tranh cãi

Sau loạt khoảnh khắc bị “team qua đường” ghi lại gây bàn tán, bạn gái của Vũ Văn Thanh - Trần Bích Hạnh - bất ngờ tung video quay cận mặt, khoe nhan sắc đời thường khiến dân mạng phải nhìn lại.

Trong clip, Trần Bích Hạnh xuất hiện với diện mạo giản dị: tóc hơi rối, không makeup cầu kỳ, góc quay sát gương mặt. Thế nhưng trái ngược với những tranh cãi trước đó, visual lần này lại được nhận xét là khá xinh đẹp. Làn da mịn, đường nét hài hòa cùng biểu cảm nhẹ nhàng giúp cô vẫn ghi điểm dù không cần filter.

Trước đó, cô từng viral vì loạt hình ảnh “cam thường” khi đi cùng bạn trai dự đám cưới Đức Huy - MC Mù Tạt hôm 14.3. Những khoảnh khắc bị chụp vội với ánh sáng kém và góc dìm khiến nhan sắc của Bích Hạnh trông khác biệt so với ảnh đăng mạng, làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều.

Không né tránh, cô nàng cũng từng phản hồi khá thoải mái về sự khác biệt này, thậm chí tự nhận “không nhận ra mình” trong những khung hình bị chụp lén.

Chính vì vậy, đoạn video cận mặt lần này được xem như màn “gỡ điểm” nhẹ nhàng. Nhiều người cho rằng sự khác biệt giữa ảnh mạng và “cam thường” là điều dễ hiểu, phụ thuộc vào góc máy, ánh sáng và khoảnh khắc.

Dù vẫn còn ý kiến trái chiều, không thể phủ nhận rằng trong clip mới, bạn gái Văn Thanh đã phần nào lấy lại phong độ nhan sắc. Đồng thời, cách cô đối diện với tranh luận - nhẹ nhàng và thoải mái - cũng giúp ghi điểm trong mắt cư dân mạng.