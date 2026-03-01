Bạn gái Văn Thanh lột xác ngoạn mục: Từng nặng 70kg giờ thành nàng WAG sexy nhất làng bóng Việt, body này ai chả mê

Trước khi trở thành nàng WAG nóng bỏng bậc nhất làng bóng đá Việt, ít ai biết Trần Bích Hạnh (sinh năm 1993) từng trải qua thời gian dài mặc cảm với cân nặng chạm mốc 70kg. Khao khát thay đổi, cô từng có lúc giảm cân sai cách khiến sức khỏe suy kiệt, nhưng chính gym đã trở thành "cứu cánh" giúp cô tái sinh.

Kiên trì với chế độ tập luyện khắc nghiệt, Bích Hạnh đã kiến tạo nên một body "đồng hồ cát" trứ danh với số đo 92-58-93 cm. Hình ảnh cô gái săn chắc, cơ bụng số 11 quyến rũ không chỉ giúp cô trở thành KOL nổi tiếng trong giới thể hình mà còn là nguồn cảm hứng cho hàng ngàn phụ nữ về việc làm chủ bản thân.

Màn lột xác nhờ gym của Bích Hạnh (Ảnh: FBNV)

Vóc dáng hiện tại của Bích Hạnh (Ảnh: FBNV)

Chuyện tình "chị em" ngọt ngào và màn công khai gây bão

Dù vướng tin đồn hẹn hò từ năm 2023, nhưng phải đến ngày 14/4/2025, nhân dịp sinh nhật tuổi 29 của mình, hậu vệ Vũ Văn Thanh mới chính thức "khẳng định chủ quyền" bằng loạt ảnh tình tứ bên bạn gái hơn 3 tuổi. Nam hậu vệ không ngần ngại dành những lời mật ngọt cho đối phương: "Bao nhiêu tuổi không quan trọng, năm tháng bình an mới quan trọng".

Văn Thanh và bạn gái (Ảnh: FBNV)

Từ khi công khai, cặp đôi thường xuyên khoe ảnh tình cảm trên mạng xã hội. Văn Thanh không ít lần gọi bạn gái là "vợ" và công khai bày tỏ sự chiều chuộng. Ngược lại, Bích Hạnh cũng luôn là hậu phương vững chắc, thường xuyên xuất hiện trên khán đài để cổ vũ "nửa kia" thi đấu. Thậm chí, trong lễ mừng chức vô địch Cúp Quốc gia của CLB Công an Hà Nội, Văn Thanh đã đưa bạn gái xuống sân, cùng nâng cúp và trao cho cô chiếc huy chương vàng đầy ý nghĩa.

Khác với hình ảnh "bóng hồng" dựa hơi người nổi tiếng, Bích Hạnh khẳng định vị thế của một phụ nữ hiện đại, độc lập. Cô sở hữu sự nghiệp kinh doanh thành công trong lĩnh vực thẩm mỹ và ẩm thực với mức thu nhập khiến nhiều người choáng váng. Cô từng gây xôn xao khi tiết lộ mức thu nhập mấy trăm triệu mỗi tháng, sở hữu nhà mặt phố, xế hộp hạng sang và bộ sưu tập đồ hiệu đắt đỏ.