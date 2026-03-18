Đoàn Văn Hậu bất ngờ đăng ảnh tình tứ nịnh vợ, Doãn Hải My có phản ứng "lạ" gây ngỡ ngàng!

Mới đây, hậu vệ Đoàn Văn Hậu đã khiến người hâm mộ một phen "lụi tim" khi đăng tải loạt khoảnh khắc tình tứ bên bà xã Doãn Hải My trong một buổi hẹn hò riêng tư. Trong những hình ảnh được chia sẻ, cặp đôi lựa chọn một không gian quán cà phê có thiết kế mộc mạc, ấm cúng với tông màu gỗ chủ đạo. Dù diện trang phục giản dị, Doãn Hải My vẫn chiếm trọn spotlight nhờ nhan sắc trong trẻo, mặn mà. Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 nhận được "mưa" lời khen từ cộng đồng mạng bởi thần thái rạng rỡ và làn da không tì vết, chứng minh phong độ nhan sắc ngày càng thăng hạng sau khi chính thức trở thành "mẹ bỉm sữa".

Loạt ảnh đi chơi tình cảm của vợ chồng Văn Hâu - Hải My (Ảnh: FBNV)

Đặc biệt, khoảnh khắc Đoàn Văn Hậu nhẹ nhàng hôn tóc vợ hay cả hai cùng nở nụ cười hạnh phúc trước gương đã nhanh chóng nhận về hàng chục nghìn lượt tương tác. Nhiều người không khỏi ngưỡng mộ trước cuộc sống hôn nhân viên mãn của cặp đôi "trai tài gái sắc" làng bóng đá Việt.

Trái ngược với sự lãng mạn của những bức hình, phần bình luận dưới bài đăng lại khiến dân mạng được một phen cười nghiêng ngả. Thay vì những lời đường mật, Doãn Hải My đã ngay lập tức vào "chỉnh đốn" chồng bằng một câu hỏi đầy nghi vấn: "Sai gì không đấy?" kèm theo loạt biểu tượng cảm xúc liếc mắt đầy dò xét.

Phản ứng này của Hải My khiến fan hâm mộ vô cùng thích thú, cho rằng cô nàng đang "bắt bài" chiêu thức nịnh vợ của các ông chồng mỗi khi lỡ gây ra lỗi lầm gì đó. Màn đối đáp "lầy lội" này không chỉ cho thấy sự gần gũi, tinh nghịch trong đời sống vợ chồng mà còn khẳng định vị thế "nóc nhà" đầy quyền lực của Doãn Hải My.

Kể từ khi về chung một nhà và chào đón thiên thần nhỏ - bé Lúa (Minh Đăng) vào giữa năm 2024, cuộc sống của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt. Trong khi Văn Hậu đang nỗ lực duy trì phong độ ổn định trên sân cỏ sau thời gian điều trị chấn thương, thì Doãn Hải My cũng không ngừng hoàn thiện bản thân khi vừa chăm con, vừa theo đuổi con đường học vấn cao hơn.