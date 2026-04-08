Duy Mạnh mất đồng hồ cả tỷ đồng do vợ tặng, phản ứng của tiểu thư Quỳnh Anh thế nào?

Giữa lúc trung vệ Đỗ Duy Mạnh đang "mất ăn mất ngủ" vì món quà kỷ niệm giá trị bị thất lạc, phản ứng của bà xã Quỳnh Anh lại khiến dân mạng chú ý hơn cả. Đúng chuẩn "nóc nhà" bản lĩnh: Việc tìm đồ cứ tìm, việc vui cứ phải vui!

Vụ mất đồ "chấn động" tại khách sạn và món quà kỷ niệm đầy ý nghĩa

Mới đây, trung vệ Đỗ Duy Mạnh đã khiến cộng đồng mạng xôn xao khi đăng bài khẩn thiết tìm kiếm chiếc đồng hồ Audemars Piguet màu xanh bị mất. Theo chia sẻ, sự việc xảy ra khi anh check-out tại một khách sạn vào ngày 31/3. Đáng chú ý, đây không chỉ là tài sản có giá trị lên tới hàng tỷ đồng mà còn là món quà kỷ niệm cực kỳ ý nghĩa do chính bà xã Quỳnh Anh tặng.

Duy Mạnh viết rõ số serial của đồng hồ và anh hy vọng sức mạnh của cộng đồng mạng có thể giúp mình tìm lại được vật quý. Nam cầu thủ thậm chí đã trình báo cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình để hỗ trợ điều tra.

Chiếc đồng hồ của Duy Mạnh bị mất

Quỳnh Anh vào cuộc: Vừa hỗ trợ "check mã" vừa thản nhiên đu trend

Trong khi chồng đang lo sốt vó, Quỳnh Anh lại thể hiện bản lĩnh của một người vợ cực kỳ tỉnh táo. Dưới bài đăng của chồng, cô nàng lập tức vào giải thích kỹ hơn để cộng đồng mạng không bị nhầm lẫn: "Số TH*** là serial/imei riêng của đồng hồ chứ không phải mã hiệu chủng loại nhé ạ. Mỗi 1 chiếc đồng hồ có 1 mã serial riêng để xác định". Sự am hiểu về đồ hiệu của "công chúa béo" giúp việc tìm kiếm trở nên xác thực và dễ dàng hơn.

Thế nhưng, điều khiến fan "ngã ngửa" nhất chính là tinh thần lạc quan của cô nàng. Dù món quà tiền tỷ mình tặng chồng đang "không cánh mà bay", Quỳnh Anh vẫn thản nhiên đăng video gia đình đu trend vui vẻ như thường. Có vẻ như với bà xã Duy Mạnh, việc tìm đồ thất lạc là tất yếu nhưng không khí hạnh phúc của cả nhà cũng rất quan trọng!

Netizen xôn xao về phản ứng của tiểu thư Quỳnh Anh khi Duy Mạnh mất đồng hồ tiền tỷ: "Đúng là vợ đại gia, mất tỷ bạc mà vẫn bình tĩnh hỗ trợ chồng rồi quay clip vui vẻ, nể thực sự!", "Mong Duy Mạnh sớm tìm lại được đồng hồ, quà vợ tặng mà mất thì xót xa lắm", "Quỳnh Anh giải thích chuẩn quá, số Serial đó mà bị đem đi cầm cố là biết ngay"...

Quỳnh Anh vẫn rất bình tĩnh khi chồng đăng bài mất đồ