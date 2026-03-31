Duy Mạnh "lắc đầu" ghi bàn xé lưới Malaysia, camera "tóm" ngay màn ăn mừng "cháy máy" của Quỳnh Anh trên khán đài!

Tối 31/3, sân vận động Thiên Trường đã thực sự "vỡ trận" trong không khí sục sôi của trận lượt về vòng loại Asian Cup 2027 giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia. Trong một thế trận đầy căng thẳng, một cái tên đã tỏa sáng rực rỡ để mang về niềm vui vỡ òa cho hàng vạn cổ động viên: Không ai khác chính là trung vệ, đội trưởng Đỗ Duy Mạnh.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến hàng phòng ngự Malaysia phải "chết đứng". Ngay ở phút thứ 6, ĐT Việt Nam được hưởng một quả phạt góc bên cánh phải. Bóng được treo rất chuẩn xác vào trong. Bất ngờ, từ phía sau, Đỗ Duy Mạnh (áo số 2, đeo băng đội trưởng) lao lên như một mũi tên. Anh bật cao, thực hiện một cú "lắc đầu" cực kỳ đẳng cấp, lái quả bóng đi vào góc xa khung thành. Thủ môn đội bạn dù đã bay người hết cỡ cũng chỉ biết nhìn bóng lăn vào lưới.

Duy mạnh chạy ăn mừng cực vui khi ghi bàn mở tỉ số cho ĐT Việt Nam vào lưới ĐT Malaysia

Đội trưởng tuyển Việt Nam cười tươi rói đầy hạnh phúc

Đồng đội ăn mừng cùng Duy Mạnh

"Cameraman" tóm ngay biểu cảm "cháy máy" của Quỳnh Anh

Ngay sau khi bóng lăn vào lưới và đội tuyển Việt Nam ăn mừng, ống kính máy quay đã lập tức "zoom" lên khán đài A. Và quả nhiên, "mục tiêu" không ai khác chính là Quỳnh Anh – bà xã của người hùng Duy Mạnh.

Không còn là hình ảnh "phu nhân" sang chảnh thường thấy, Quỳnh Anh diện váy trắng tiểu thư đã có một màn "bắn" visual ăn mừng khiến cõi mạng "loạn nhịp". Cô nàng há hốc mồm kinh ngạc trước cú đánh đầu của chồng, sau đó vỡ òa cười lớn, vỗ tay liên hồi và gương mặt lộ rõ sự tự hào và phấn khích tột độ.

Đứng bên cạnh là cậu con trai "mầm non" Đỗ Duy Minh diện chiếc áo ĐT Việt Nam, đeo băng đô "Việt Nam Quyết Thắng" cũng cười tít mắt, tạo nên một khung hình gia đình cực kỳ hạnh phúc. Quỳnh Anh vừa ăn mừng vừa trò chuyện chung vui cùng con trai cưng trên khán đài gây sốt MXH.

Cư dân mạng chỉ biết thốt lên: "Có chồng đáng đồng tiền bát gạo quá đi", "Gen nhà Duy Mạnh đỉnh thật sự, toàn cực phẩm!", "Anh Mạnh ghi bàn là chuyện thường, nhìn bả Quỳnh Anh ăn mừng mới là chân ái", "Khoái nhất cái góc nghiêng kia, biểu cảm đó là biểu cảm của 'nóc nhà' quyền lực!"...

