MU Lục Địa VNG tưng bừng đón sinh nhật 1 tuổi, tung loạt quà tặng cực hấp dẫn

MU Lục Địa VNG đang tiến rất gần tới cột mốc 1 năm gắn bó với game thủ Việt

MU Lục Địa VNG là tựa game thuộc bản quyền của nhà sản xuất Hàn Quốc Webzen - cha đẻ của dòng game kinh điển MU Online và được ra mắt chính thức tại Việt Nam bởi nhà phát hành VNGGames. Kế thừa trọn vẹn tinh thần nguyên bản của MU PC, trò chơi đồng thời được tối ưu hóa cho nền tảng di động với nhiều cải tiến về trải nghiệm, giúp người chơi vừa tìm lại cảm giác quen thuộc của một tượng đài MMORPG, vừa tận hưởng nhịp chơi hiện đại phù hợp xu hướng mới.

Những ngày đầu tháng 4 trở thành khoảng thời gian được cộng đồng game thủ đặc biệt mong chờ khi MU Lục Địa VNG chuẩn bị kỷ niệm sinh nhật đầu tiên vào ngày 03/04/2026. Nhằm đánh dấu cột mốc ý nghĩa này, nhà phát hành VNGGames đã triển khai chuỗi hoạt động quy mô lớn trải dài từ trong game đến các nền tảng cộng đồng, tạo nên một mùa lễ hội cực kỳ sôi động dành cho người chơi.

MU Lục Địa VNG tưng bừng đón sinh nhật 1 tuổi

Từ ngày 03/04 đến 22/04/2026, MU Lục Địa VNG mang đến chuỗi sự kiện Tiệc Sinh Nhật, áp dụng cho các máy chủ mở từ ngày thứ 8 trở lên.

Khởi đầu chuỗi sự kiện là EXP Up, giúp Mutizen tăng tốc phát triển sức mạnh nhờ lượng kinh nghiệm gia tăng khi tiêu diệt quái và boss. Song song đó, người chơi có thể tham gia Điểm Danh 14 Ngày để nhận thưởng, đồng thời mở khóa mốc thưởng cao cấp nhằm thu thập thêm nhiều nguyên liệu hiếm.

Sự kiện EXP Up hỗ trợ người chơi tăng cấp cực nhanh chóng

Chuỗi hoạt động trọng tâm của dịp sinh nhật 1 tuổi gồm Nhiệm Vụ Lễ Kỷ Niệm, Nhiệm Vụ Sinh Nhật Đặc Biệt và Lễ Mừng Chiến Lệnh. Khi hoàn thành các nhiệm vụ, người chơi có thể tích lũy Điểm Chiến Lệnh, nâng cấp cấp độ và nhận hàng loạt phần thưởng giá trị, nổi bật là thú cưỡi giới hạn Hồng Hạc và Thú Cưỡi Năm Ngọ, cùng vô vàn vật phẩm như ngọc, phiếu và trang bị.

Mutizen hoàn thành toàn bộ 7 ngày nhiệm vụ sẽ được nhận Thú Cưỡi Năm Ngọ quý hiếm

Không khí lễ hội càng trở nên náo nhiệt với sự kiện Đại Lễ Vui Vẻ, nơi game thủ tham gia săn Boss và quái Hoàng Kim để thu thập nguyên liệu đổi thưởng. Các Boss sự kiện xuất hiện ngẫu nhiên trên bản đồ liên tục tạo nên những cuộc săn đầy kịch tính, đẩy mạnh lối chơi cày cuốc đặc trưng vốn là linh hồn của dòng game MU.

Người chơi còn được trải nghiệm bản đồ ẩn mê cung sinh nhật và nhận tỉ lệ rơi đồ cực cao

Về ngoại trang, Mutizen có thể sở hữu skin cánh Archangel cùng tính năng nhuộm màu skin để nâng cao hiệu ứng. Ngoài ra, Skin Cánh Auxo và hệ thống Bách Luyện Thời Trang cũng trở lại, cho phép nâng cấp skin lên cấp tối đa và tùy chỉnh kỹ năng chiến đấu theo phong cách riêng.

Đáng chú ý, MU Lục Địa VNG còn dành riêng chuỗi hoạt động cho người chơi quay trở lại game như Quà Trở Về, Nhiệm Vụ Trở Lại và Ưu Đãi Trở Lại, góp phần khơi lại cho cộng đồng game thủ cảm hứng khám phá thế giới MU quen thuộc.

Loạt sự kiện đa dạng từ trong đến ngoài game

Bên cạnh các sự kiện và quà tặng ingame hấp dẫn, MU Lục Địa VNG cũng chuẩn bị nhiều hoạt động tương tác thú vị nhân dịp sinh nhật. Người chơi có thể tham gia thay avatar mừng sinh nhật tại fanpage chính thức hoặc check-in trên landing page sự kiện để gửi lời chúc và nhận phần thưởng khi cộng đồng Mutizen đạt các cột mốc lượt check-in.

Mutizen có thể gửi tặng lời chúc và chia sẻ kỷ niệm với MU Lục Địa VNG trên landing page

Nhằm tri ân những Mutizen đã đồng hành suốt một năm qua, ban điều hành cũng chuẩn bị bộ quà tặng VIP mang dấu ấn riêng của MU Lục Địa VNG, bao gồm bàn phím cơ được thiết kế theo nhân vật trong game, bình nước in ánh kim sang trọng, áo thun sinh nhật và nhiều vật phẩm lưu niệm độc quyền khác.

Song hành cùng chuỗi sự kiện sinh nhật, giải đấu Bá Vương Lục Địa Quý 2 cũng chính thức khởi tranh, mang đến sân chơi PvP quy mô dành cho các tổ đội tranh tài. Điểm nhấn của mùa giải lần này là tổng quỹ thưởng lên đến 100 triệu đồng cùng danh hiệu và bộ quà lưu niệm dành cho top 4 tổ đội chiến thắng.

Các game thủ nhanh tay đăng ký tham gia giải đấu để tranh tài và nhận quà hấp dẫn

Với chuỗi hoạt động sinh nhật sôi động chuẩn bị diễn ra, đây không chỉ là dịp lễ hội dành cho cộng đồng Mutizen mà còn là thời điểm lý tưởng để game thủ mới bắt đầu hành trình, đồng thời chào đón những người chơi kỳ cựu trở lại khám phá thế giới MU Lục Địa VNG. Không khí sinh nhật rực rỡ đang lan tỏa khắp lục địa, sẵn sàng kết nối trái tim của mọi thế hệ game thủ.

Lưu ý: Game dành cho lứa tuổi 18+

Website: https://mulucdia.vnggames.com/

Fanpage: https://www.facebook.com/mulucdia.vnggames

Group Facebook: https://www.facebook.com/groups/mulucdiavng