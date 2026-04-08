Giải mã vũ trụ bạn thân của Son Heung-min: Từ Park Seo-joon đến G-Dragon

Son Heung-min là cầu thủ thành công nhất trong lịch sử bóng đá Hàn Quốc. Không chỉ đá bóng hay, anh còn khiến dân tình ngưỡng mộ bởi có dàn bạn bè toàn là ngôi sao đình đám ở showbiz Hàn.

Đứng đầu danh sách những người bạn thân nhất của Son Heung-min chắc chắn là tài tử Park Seo-joon. Tình bạn này không dừng lại ở mức xã giao mà đã trở thành tri kỷ trong suốt gần một thập kỷ. Người hâm mộ đã quá quen thuộc với hình ảnh Park Seo-joon có mặt trên khán đài để cổ vũ người em thân thiết. Ngược lại, Son Heung-min cũng từng xuất hiện trong phim tài liệu của đàn anh, khẳng định Park là điểm tựa tinh thần vững chắc khi anh thi đấu xa xứ.

Bên cạnh Park Seo-joon, nam diễn viên Ryu Jun-yeol cũng là một "fan cứng" thường xuyên có mặt tại các trận đấu của Son. Cả hai thường xuyên tương tác thân thiết trên mạng xã hội và có chung niềm đam mê cháy bỏng với nhiếp ảnh. Ngoài ra, Heung Min còn quen biết với rất nhiều người nổi tiếng khác như Junsu (JYJ), Roy Kim, diễn viên Lee Ji Hoon...

Mới đây nhất, người hâm mộ đã được phen "chấn động" khi chứng kiến cuộc hội ngộ giữa Son Heung-min và hai thành viên BIGBANG – G-Dragon và Daesung ngay trên đất Mỹ. Trong bối cảnh Son Heung-min đang chinh chiến tại giải MLS trong màu áo LAFC, hình ảnh G-Dragon cầm điện thoại quay phim cho người em như một "fan boy" thực thụ tại sân vận động BMO (Los Angeles) đã nhanh chóng phủ kín các trang báo lớn.

Sự kiện này không chỉ minh chứng cho tình bạn mà còn khẳng định vị thế của Son Heung-min trong mắt các thần tượng âm nhạc hàng đầu. Trước đó, G-Dragon từng tiết lộ là fan của Sonny, cả hai từng thường xuyên tặng quà cho nhau.

Sở hữu vẻ ngoài điển trai cùng sự nghiệp lẫy lừng, không ngạc nhiên khi Son Heung-min thường xuyên vướng vào các tin đồn tình ái với các mỹ nhân showbiz. Anh từng có thời gian rộ tin hẹn hò ngắn ngủi với Minah (Girl's Day) và Yoo So-young (After School). Những cái tên như Jisoo (BLACKPINK) hay diễn viên Kim Go-eun cũng từng bị kéo vào những tin đồn hẹn hò thất thiệt, buộc phía đại diện phải lên tiếng đính chính.

Bất chấp những ồn ào đó, Son Heung-min vẫn duy trì lối sống kỷ luật thép dưới sự giám sát của cha mình. Anh chọn cách giữ kín đời tư và chỉ xuất hiện bên cạnh những người bạn thân thiết trong những kỳ nghỉ hiếm hoi.