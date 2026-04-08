VĐV điền kinh bị cáo buộc tấn công tình dục thiếu nữ 18 tuổi tại trạm xe buýt

Theo cáo trạng tại Tòa án Crown Winchester, vụ việc xảy ra vào khoảng 10h30 tối ngày 22/4 năm ngoái tại Bournemouth (Anh). Công tố viên Oliver Hirsch cho biết, camera giám sát (CCTV) đã ghi lại được hình ảnh Abdinasir Elmi (26 tuổi) đi lại "không mục đích" quanh trung tâm thành phố, liên tục quan sát các nhóm thiếu nữ trẻ.

Mục tiêu mà Elmi nhắm đến là một cô gái 18 tuổi đang đi chơi cùng bạn bè. Đáng chú ý, kẻ thủ ác đã kiên nhẫn đứng chờ cho đến khi bạn trai và người bạn nữ của nạn nhân rời đi, để cô lại một mình tại trạm dừng xe buýt rồi mới bắt đầu tiếp cận.

Tại toà, công tố viên Oliver Hirsch tố cáo Elmi đã chủ động tiến đến, vòng tay qua người nạn nhân với cái cớ "đi bộ cùng đến trạm dừng xe buýt". Tuy nhiên, thực tế anh ta đã dẫn dụ và ép buộc cô gái đi đến một chiếc ghế dài ở khu vực hẻo lánh trong vườn Bournemouth.

Abdinasir Elmi phủ nhận hai cáo buộc tấn công tình dục thiếu nữ 18 tuổi ở trạm xe buýt

Tại đây, Elmi bị cáo buộc đã nhiều lần sờ soạng và tấn công tình dục nạn nhân bất chấp sự phản kháng. Trong cơn hoảng loạn, thiếu nữ đã dùng hết sức đá vào người Elmi để thoát thân và chạy đi trình báo cảnh sát ngay trong đêm. Công tố viên nhấn mạnh: "Rất có khả năng Elmi ra ngoài đêm đó với ý định tìm kiếm tình dục và không hề quan tâm liệu nạn nhân có đồng ý hay không".

Điều khiến công chúng bất ngờ là Abdinasir Elmi không phải một người xa lạ với giới thể thao. Anh ta là thành viên của câu lạc bộ điền kinh Bournemouth và từng có thời gian tập luyện chung với những tên tuổi lừng lẫy thế giới như huyền thoại Olympic Mo Farah và Bashir Abdi.

Trước những bằng chứng từ phía công tố, Elmi ban đầu phủ nhận hoàn toàn sự việc. Tuy nhiên, hiện tại anh ta đã thay đổi lời khai, thừa nhận có xảy ra tiếp xúc nhưng khẳng định đó là sự "tự nguyện" từ cả hai phía. Do bất đồng ngôn ngữ, phiên tòa đã phải cần đến sự hỗ trợ của thông dịch viên tiếng Somalia.