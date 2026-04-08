U20 nữ Việt Nam lần thứ hai trong lịch sử lọt vào tứ kết châu Á

Sau hơn hai thập kỷ chờ đợi, bóng đá nữ trẻ Việt Nam mới lại tái lập thành tích lọt vào nhóm 8 đội mạnh nhất châu lục. Với tấm vé tứ kết VCK U20 nữ châu Á 2026, thầy trò HLV Okiyama Masahiko đang đứng trước cơ hội lịch sử để chạm tay vào tấm vé dự World Cup.

Vào lúc 16h00 chiều nay, lượt trận cuối bảng C đã diễn ra với cuộc đối đầu giữa U20 nữ Ấn Độ và U20 nữ Đài Bắc Trung Hoa trong trận tranh vị trí thứ ba. U20 nữ Ấn Độ giành chiến thắng 3-1 và kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ ba với hiệu số bàn thắng bại -9.

Thành tích này kém đội tuyển U20 nữ Việt Nam, đội đứng thứ ba bảng A với 3 điểm và hiệu số -5. Nhờ đó, thầy trò HLV Okiyama Masahiko chính thức trở thành một trong hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sau vòng bảng, qua đó giành vé vào tứ kết.

Lần gần nhất bóng đá nữ trẻ Việt Nam làm được điều tương tự đã cách đây 22 năm, tại VCK U19 nữ châu Á 2004 diễn ra tại Trung Quốc. Việc lọt vào tứ kết sau hơn hai thập kỷ là minh chứng cho sự tiến bộ về bản lĩnh và chiến thuật của thế hệ cầu thủ mới dưới sự dẫn dắt của HLV Okiyama Masahiko. Theo phân nhánh thi đấu, đối thủ của U20 nữ Việt Nam tại vòng tứ kết sẽ là U20 nữ Nhật Bản – một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Đây được đánh giá là thử thách "cực đại" khi bóng đá nữ xứ sở mặt trời mọc luôn duy trì vị thế thống trị ở các giải trẻ thế giới và châu lục. Tuy nhiên, trận tứ kết tới đây không chỉ đơn thuần là một trận đấu loại trực tiếp. Theo quy định của FIFA, các đội giành chiến thắng tại vòng tứ kết châu Á sẽ trực tiếp sở hữu tấm vé tham dự VCK U20 World Cup nữ 2027.