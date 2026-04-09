Giải mã ảo giác thị giác Messi hội ngộ Ronaldo ở quảng cáo World Cup 2026, hậu trường hé lộ tất cả

Thị trường quảng cáo trước thềm FIFA World Cup 2026 vừa chính thức "phát nổ" với chiến dịch mang tên "Everyone Wants a Piece" (Ai cũng muốn một phần) từ tập đoàn LEGO. Đoạn phim nhanh chóng trở thành tâm điểm của truyền thông toàn cầu không chỉ bởi giá trị thương hiệu, mà còn bởi sự xuất hiện đồng thời của bộ tứ quyền lực nhất làng túc cầu gồm Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé và Vinícius Jr.

Video quảng cáo từ Lego

Kể từ bức ảnh "đánh cờ thế kỷ" cho Louis Vuitton tại World Cup 2022, người hâm mộ mới lại được thấy Messi và Ronaldo cùng xuất hiện trong một dự án quảng cáo. Cho đến hiện tại 8/4, video đăng tải trên Instagram cá nhân của Messi với dòng trạng thái kèm hashtag #HonestlyItsNotAI đã cán mốc hơn 22 triệu lượt xem và còn tài khoản của Ronaldo 15 triệu lượt xem. Trong đoạn video dài 60 giây, bốn siêu sao ngồi quây quần bên một bàn gỗ, cùng nhau tỉ mẩn lắp ráp mô hình của chính bản thân mình lên Cúp Vàng World Cup LEGO. Điều này khai thác cả sự cạnh tranh trên sân cỏ của họ và ý tưởng rằng mọi người đều muốn sở hữu một phần lịch sử bóng đá.

Hậu trường phía sau video triệu views

Dù xuất hiện vô cùng mượt mà trong cùng một khung hình, sự thật về hậu trường đã được hé lộ. Bốn siêu sao này chưa bao giờ thực sự đứng cùng nhau tại địa điểm quay. Với việc Messi thi đấu tại Mỹ, Ronaldo ở Saudi Arabia, còn Mbappé và Vinícius Jr. bận rộn tại Tây Ban Nha, việc quy tụ họ tại một trường quay là điều gần như không thể. Giải pháp được đưa ra là sử dụng các diễn viên đóng thế có vóc dáng tương đồng để thực hiện các cảnh tương tác vật lý tại bàn.

Hình ảnh đóng thế được hé lộ

Để có được video hoàn chỉnh, nhiều khả năng đã phải dùng đến kỹ thuật ghép lớp đỉnh cao. Ngoài việc có diễn viên đóng thế, từng cầu thủ được ghi hình riêng biệt tại các studio địa phương trước phông xanh. Thách thức lớn nhất đối với đội ngũ hậu kỳ là việc đồng nhất nguồn sáng và đổ bóng từ các địa điểm quay khác nhau.

Mặc dù LEGO khẳng định đây không phải sản phẩm từ trí tuệ nhân tạo (AI-generated), tuy nhiên tạp chí Footwear Magazine nhận định quy trình hậu kỳ vẫn sử dụng các công cụ hỗ trợ bởi AI (như AI-assisted rotoscoping ) để bóc tách nhân vật và hòa trộn màu sắc, giúp các lớp hình ảnh gắn kết tự nhiên đến từng chi tiết nhỏ. Mặc dù công chúng thường gọi các sản phẩm kỹ thuật số này là "AI", nhưng thực chất đây là công nghệ Visual Effects (VFX) chuyên nghiệp. Các chuyên gia VFX đã thực hiện công đoạn ghép gương mặt và hình thể của các ngôi sao vào khung hình chung một cách tỉ mỉ, tạo ra một "ảo giác thị giác" hoàn hảo.

Không chỉ dừng lại ở việc phô diễn công nghệ, chiến dịch còn gây ấn tượng bởi cách lồng ghép cá tính cầu thủ vào sản phẩm. Mô hình của Ronaldo được xây dựng trên đế hình chữ "R" với màu sắc Bồ Đào Nha, trong khi thiết kế của Messi xoay quanh chữ "M" cùng sắc xanh trắng Argentina chủ đạo. Đoạn kết phim, khi một cậu bé bất ngờ xuất hiện và hoàn thành chiếc Cúp trước sự ngỡ ngàng của dàn siêu sao, đã truyền tải trọn vẹn tinh thần của giải đấu khi bóng đá và sự sáng tạo là dành cho tất cả mọi người.