Quang Dương chấn thương, bỏ dở trận tứ kết Pickleball tại Hải Phòng

Giải Pickleball Lạch Tray Open 2026 đang diễn ra từ ngày 7 đến 9/4 tại sân pickleball Lạch Tray (Hải Phòng), đang trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng thể thao, đặc biệt là những người yêu thích bộ môn pickleball tại Việt Nam.

Ở nội dung đôi nam, giải đấu sớm chứng kiến một diễn biến đáng tiếc khi Quang Dương không thể góp mặt tại vòng tứ kết do chấn thương. Việc rút lui của tay vợt này đã giúp cặp đôi Triệu Cầu Lông và Phúc Phan giành quyền vào thẳng bán kết mà không cần thi đấu.

Quang Dương không thể tiếp tục thi đấu (Ảnh: Trung Dũng)

Ở vòng đấu trước đó, anh em Quang Dương và Bảo Dương đã có một trận đấu vất vả, ngược dòng đầy nghẹt thở trước Bá Trọng và Trung Tín. Trong trận đấu này cũng đã thấy Quang Dương đuối sức.

Quang Dương chấn thương sau trận vòng loại trước đó (Ảnh: PickBull)

Đáng chú ý, đây đã là lần thứ hai Quang Dương không thể thi đấu trọn vẹn một giải đấu pickleball tại Việt Nam. Trước đó, anh cũng từng phải bỏ dở trận chung kết tại một giải đấu ở Hà Nội vì vấn đề thể trạng. Do không thể thi đấu Quang Dương và em trai Bảo Dương dành thời gian chụp ảnh với người hâm mộ.

Trong khi đó, cục diện vòng bán kết cũng nhanh chóng được xác định với cặp đấu đầu tiên giữa Linh Giang – Robert Huy và bộ đôi Triệu Cầu Lông – Phúc Phan. Đây được xem là màn so tài cân sức khi cả hai cặp đều đang thể hiện phong độ ổn định và sự gắn kết trong lối chơi.

Việc được vào thẳng bán kết mang lại lợi thế nhất định về thể lực và tinh thần cho Triệu Cầu Lông – Phúc Phan, song họ vẫn sẽ phải đối mặt với thử thách không nhỏ từ Linh Giang – Robert Huy, những người được đánh giá cao ở khả năng kiểm soát thế trận.