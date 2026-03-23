Quang Dương kết thúc D-Joy Tour 2026 với set thua 0-11, “trắng tay” rời giải

Từ trước đến giờ, việc Quang Dương thi đấu và giành chức vô địch tại các giải đấu trong nước có lẽ là điều hiển nhiên. Tuy nhiên, tại Chặng 1 - Pickleball D-Joy Tour 2026 mọi chuyện đã diễn ra theo một kịch bản mới, đầy bất ngờ.

Trong trận chung kết đôi nam, Quang Dương và Ryan Fu đã bại trận trước Jack Munro (#1 đôi nam APP) và Richard Livornese Jr. (#3 đôi nam APP). Đáng chú ý, ở set đấu quyết định, cặp đôi của Quang Dương đã để thua trắng với tỷ số 0-11, một tỷ số có thể coi là khá bất ngờ trong 1 trận chung kết đỉnh cao.

Trước đó, ở trận chung kết nội dung đôi nam nữ, Quang Dương và Vivian Glozman cũng không thể tạo nên bất ngờ khi để thua trước Jack Munro (#1 đôi nam nữ APP) và Sofia Sewing (#3 đôi nam nữ APP) với tỷ số 2-0 (8-11, 2-11). Việc liên tiếp thất bại ở hai trận chung kết khiến hành trình của Quang Dương tại giải đấu lần này khép lại theo cách đầy tiếc nuối.

Cùng với việc không đăng ký nội dung đơn nam, Quang Dương chính thức rời Chặng 1 Pickleball D-Joy Tour 2026 mà không có bất kỳ chức vô địch nào. Đây rõ ràng là kết quả dưới kỳ vọng nếu nhìn vào đẳng cấp và những gì tay vợt này từng thể hiện.

Một giải đấu không thành công với Quang Dương

Có thể thấy, việc không thi đấu đỉnh cao trong một khoảng thời gian đã ảnh hưởng phần nào đến phong độ của Quang Dương.

Cũng cần nói thêm rằng, tại D-Joy Tour 2026, chất lượng chuyên môn đã được cải thiện đáng kể khi quy tụ hàng loạt tay vợt hàng đầu đến từ hệ thống APP. Mặt bằng chung được đẩy lên cao khiến mọi trận đấu đều trở nên khắc nghiệt hơn.

Hy vọng rằng sau một giải đấu lớn như thế này, Quang Dương sẽ sớm lấy lại phong độ, tìm được những partner ăn ý và nhanh chóng trở lại mạnh mẽ trong các giải đấu tiếp theo.