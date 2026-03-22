Trung Kiên đọ visual với Văn Lâm: Đúng chuẩn tuyển Việt Nam, cứ thủ môn là đẹp trai

Chiều 22/3, đội tuyển Việt Nam bước vào buổi tập thứ hai trong đợt tập trung FIFA Days tháng 3/2026, chuẩn bị cho trận giao hữu quốc tế gặp Bangladesh (26/3) trên SVĐ Hàng Đẫy (Hà Nội), trước khi hướng tới cuộc tái đấu Malaysia tại Vòng loại cuối Asian Cup 2027 vào ngày 31/3 trên SVĐ Thiên Trường (Ninh Bình)
Thủ môn Văn Lâm khoe visual sáng bừng
Ở khu vực thủ môn, Văn Kiên và thủ môn U19 vừa được đôn lên tuyển Việt Nam là Cù Lưu Hậu tập luyện cùng nhau
Trung Kiên nổi bật với chiều cao 1m91
Nhóm thủ môn tập luyện riêng
HLV thủ môn hướng dẫn các học trò
Ở buổi tập này, HLV Kim Sang-sik đón thêm sự góp mặt của nhóm 6 cầu thủ gồm Đặng Văn Lâm, Lê Ngọc Bảo, Trương Tiến Anh, Nguyễn Hoàng Đức, Phạm Gia Hưng (Ninh Bình) và Khuất Văn Khang (Thể Công Viettel)
Dù chưa có đầy đủ quân số, buổi tập vẫn được triển khai theo đúng giáo án của Ban huấn luyện
Nhóm cầu thủ vừa thi đấu trở về chủ yếu thực hiện các bài hồi phục, trong khi các cầu thủ còn lại được rèn thêm về chiến thuật nhằm tăng cường sự gắn kết trong lối chơi. Tiền đạo Nguyễn Xuân Son do đau nhẹ cũng chỉ tập hồi phục để sớm đạt trạng thái thể lực tốt nhất
Tiền đạo Nguyễn Trần Việt Cường thể hiện sự quyết tâm trong lần trở lại đội tuyển quốc gia. Anh thẳng thắn nhìn nhận sự cạnh tranh ở vị trí tiền đạo là rất lớn, đặc biệt khi Nguyễn Xuân Son đang thể hiện đẳng cấp nổi bật
Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện lực lượng trong những ngày tới, trước khi bước vào trận giao hữu với Bangladesh trên SVĐ Hàng Đẫy vào ngày 26/3