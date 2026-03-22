“Anh Trai Liên Quân” quậy tung fan meeting AOGS26: Triết - Karl visual căng đét, Lai Bâng - ADC hóa “tiếp viên trà chanh”

Chiều ngày 21/3, Lotte Cinema Nam Sài Gòn như được nhuộm nóng bởi sức hút của sự kiện “Anh Trai Liên Quân” - Fan Meeting AOGS26 chính thức đổ bộ. Từ đầu giờ, dòng người đã phủ kín khu vực sảnh, những hàng dài game thủ nối nhau check-in, dệt nên một bầu không khí sôi động chẳng khác gì đêm concert, nơi cảm xúc và sự cuồng nhiệt được đẩy lên cao trào vượt xa khuôn khổ một sự kiện eSports thông thường.

Spotlight ngoài sảnh gọi tên photobooth khi Triết và Karl xuất hiện với visual “gắt”. Một bên sắc lạnh, một bên tự tin, bộ đôi khiến fan xếp hàng dài chỉ để chụp một tấm hình. Khu check-in nhanh chóng biến thành “sàn runway” bất đắc dĩ với loạt outfit được đầu tư chỉn chu và thần thái không hề thua kém idol showbiz từ các anh trai Liên Quân.

Bước vào hội trường, không khí lập tức được đẩy lên cao trào bằng màn chào sân cực cháy của 8 “anh trai” gồm Nguyễn “Karl” Thành Công, Nguyễn “HuyHoang” Huy Hoàng, Phạm “Maris” Hồng Quân, Phạm “Triết” Vũ Hoài Nam, Nguyễn “QuangHai” Quang Hải, Lương “Fish” Hoàng Phúc và Mai “TLinhh” Cao Kỳ Linh. Không còn là hình ảnh tuyển thủ quen thuộc, tất cả mang đến phần trình diễn vũ đạo đầy năng lượng, khiến khán giả liên tục hú hét. Âm thanh, ánh sáng và độ chịu chơi của dàn tuyển thủ kết hợp lại tạo nên màn mở đầu đủ để “đốt cháy” cả khán phòng.

Không chỉ dừng lại ở những phút giây náo nhiệt của âm nhạc và vũ đạo, phần phỏng vấn sâu cùng dàn "anh trai" chính là khoảng lặng đầy cảm xúc, giúp người hâm mộ thấu hiểu hơn về những góc khuất phía sau ánh hào quang sân đấu. Dưới sự dẫn dắt khéo léo và đầy tinh tế của bộ đôi MC Phương Thảo và Huy Popper, những câu chuyện "lần đầu mới kể" về quá khứ, áp lực trước thềm mùa giải mới AOGS26 hay những trăn trở về hành trình khẳng định bản thân đã được các tuyển thủ trải lòng một cách chân thành nhất.

Bên cạnh đó, điểm nhấn bất ngờ gọi tên Lai Bâng và ADC khi cả hai xuất hiện trong vai “tiếp viên hàng không”, nhưng menu phục vụ lại là… trà chanh giã tay. Không chỉ phát nước, bộ đôi còn khuấy đảo không khí bằng loạt màn tung hứng cực mặn trong phần chơi Kahoot, biến fan meeting thành buổi “tấu hài” đúng nghĩa.

Mạch cảm xúc tiếp tục được giữ lửa bằng mini game “Rồng rắn lên mây” phiên bản game thủ, nơi những tương tác ngẫu hứng tạo nên loạt khoảnh khắc vừa đáng yêu vừa “khó đỡ”. Ngay sau đó, màn showmatch cùng fan như châm thêm dầu vào ngọn lửa cuồng nhiệt, đẩy cả khán phòng vào trạng thái vỡ òa. Đặc biệt, Zata trong tay Maris bay lượn đầy mê hoặc qua từng pha xử lý mãn nhãn, khiến những tràng pháo tay cứ thế dâng lên không dứt.

Bầu không khí tại sự kiện càng trở nên kịch tính và bùng nổ hơn bao giờ hết khi phần rút thăm trúng thưởng được biến tấu đầy sáng tạo theo phong cách lô tô truyền thống. Hàng loạt phần quà giá trị liên tục được trao tay người may mắn, từ những vật phẩm giới hạn mang đậm dấu ấn giải đấu đến các gói ưu đãi vô cùng hấp dẫn. Đặc biệt, những người tham dự sở hữu combo vé xem giải đấu còn nhận kèm vòng tay AOGS26 độc quyền và bộ sticker giới hạn. Bên cạnh đó, màn săn deal nạp Quân Huy cực sốc qua ví ShopeePay với mức giá chỉ vỏn vẹn 1.000 đồng khiến tất cả khán giả xôn xao.

Không dừng lại ở những đặc quyền tại chỗ, cộng đồng game thủ còn có cơ hội tận hưởng không khí thi đấu đỉnh cao ngay tại rạp chiếu phim với mức giá siêu hời. Dành riêng cho các khách hàng mua vé Lotte Cinema để theo dõi trực tiếp các buổi Watch Party vào ngày 5/4 và 26/4, một ưu đãi cực khủng đã được tung ra. Người hâm mộ chỉ cần chọn thanh toán qua ShopeePay và nhập mã SHOPEEPAYHELLO trong thời gian diễn ra livestream các trận đấu để được giảm ngay 99% giá vé, với mức giảm tối đa lên đến 100.000 đồng.

Khép lại gần sáu tiếng đồng hồ cháy hết mình cùng đam mê, dàn tuyển thủ tài năng và đông đảo người hâm mộ đã cùng nhau lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ bằng một bức ảnh tập thể siêu hoành tráng ngay tại rạp. Sự kiện lần này không chỉ đơn thuần là một buổi gặp gỡ giao lưu mà còn là minh chứng rõ nét cho sức hút ngày càng khổng lồ của Liên Quân Mobile. Tại đây, mọi khoảng cách giữa những ngôi sao thi đấu chuyên nghiệp và cộng đồng game thủ dường như đã bị xóa nhòa hoàn toàn, chỉ còn lại sự gắn kết mạnh mẽ của một tập thể chung niềm đam mê thể thao điện tử.