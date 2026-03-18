BirdLB và Kim Ngân chia tay: "Phải được yêu thì mới được suy tình"

Cặp đôi nổi tiếng của Đấu Trường Danh Vọng, MC Kim Ngân và tuyển thủ BirdLB, vừa chính thức lên tiếng xác nhận đường ai nấy đi sau 3 năm gắn bó. Thông tin này lập tức gây chấn động với nhiều khán giả, để lại muôn vàn tiếc nuối cho một tình yêu đẹp của 2 cái tên có tiếng trong cộng đồng Liên Quân.

Thay vì chọn sự im lặng, cả BirdLB và Kim Ngân đều đối diện trực tiếp với người hâm mộ bằng những dòng tâm sự nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Nam tuyển thủ của V Gaming chia sẻ rằng quyết định dừng lại đã được đưa ra sau khi cả hai có những cuộc nói chuyện thẳng thắn. Dù khẳng định đoạn tình cảm 3 năm qua là hoàn toàn chân thật và từng nghĩ đến chuyện tiến xa hơn, nhưng những mâu thuẫn không thể tháo gỡ đã buộc họ phải dừng bước. BirdLB nhận phần lỗi về mình và mong dư luận hãy nhẹ nhàng để bảo vệ sự bình yên cho bạn gái cũ. Ngay sau đó, nữ MC Kim Ngân cũng xác nhận cặp đôi chia tay trong hòa bình. Cô cho biết nguyên nhân không phải vì hết yêu, mà do cả hai đã nỗ lực nhưng không thể tìm được tiếng nói chung cho những mong muốn trong tương lai.

Đáng chú ý, trong story mới nhất của mình, MC Kim Ngân đã chia sẻ đoạn tin nhắn của BirdLB khi xác nhận chia tay. Trong đó, game thủ của đội tuyển 1S nói rằng: "Tận hưởng nỗi buồn cũng là một kiểu hạnh phúc, phải được yêu thì mới được suy tình chứ. Chỉ sợ mình vô cảm không biết yêu là gì."

Nhìn lại chặng đường đã qua, chuyện tình của cặp đôi từng là niềm tự hào và là biểu tượng đẹp nhất của cộng đồng Esports Việt. Mối lương duyên bắt đầu từ những ánh mắt chạm nhau trên sân khấu lớn, nơi Kim Ngân là nữ MC duyên dáng kết nối khán giả, còn BirdLB là ngôi sao sáng giá với kỹ năng đỉnh cao. Sự lãng mạn của họ được định nghĩa một cách giản dị qua hình ảnh "anh đánh giải, em dẫn chương trình". Đặc biệt, trong giai đoạn Kim Ngân vướng phải những ồn ào đời tư không đáng có, chính BirdLB là người đã đứng ra làm chỗ dựa vững chắc. Họ đã cùng nhau nắm tay vượt qua bão dư luận, hỗ trợ đối phương trong công việc và duy trì những năng lượng tích cực nhất.

Việc cả hai luôn sát cánh bên nhau qua mọi thăng trầm khiến khán giả mặc định họ sẽ sớm về chung một nhà. Chính vì thế, sự đổ vỡ này đến quá đột ngột khiến không ít người hâm mộ ngỡ ngàng. Dù không thể cùng nhau bước tiếp đến cuối con đường, nhưng cách Kim Ngân và BirdLB khép lại mối tình này vẫn cho thấy sự trưởng thành và tôn trọng tuyệt đối dành cho đối phương.