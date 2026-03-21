"Anh trai Liên Quân" - Fan meeting AOGS26: Sân khấu bùng nổ, game thủ cháy hết mình

Ngày 21/3, Lotte Cinema Nam Sài Gòn dần nóng lên khi “Anh Trai Liên Quân” - Fan Meeting AOGS26 chuẩn bị sáng đèn. Sự kiện không chỉ đánh dấu bước khởi đầu cho chặng đường mới của Đấu Trường Danh Vọng, mà còn là điểm hẹn nơi cảm xúc của cộng đồng game thủ được hâm nóng trước giờ G. Không gian tại đây đã biến thành một sân khấu sôi động để người hâm mộ được sống trọn với đam mê eSports cùng thần tượng của mình.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất của sự kiện chính là sự góp mặt của dàn "anh trai" đình đám trong làng Liên Quân Mobile. Những cái tên quen thuộc như Nguyễn "Karl" Thành Công, Nguyễn "HuyHoang" Huy Hoàng, Phạm "Maris" Hồng Quân, Phạm "Triết" Vũ Hoài Nam, Nguyễn "QuangHai" Quang Hải, Lương "Fish" Hoàng Phúc và Mai "TLinhh" Cao Kỳ Linh hứa hẹn sẽ mang đến những khoảnh khắc bùng nổ. Sức nóng của chương trình còn được đẩy lên cao trào ngay từ những phút đầu tiên nhờ sự xuất hiện của hai "tiếp viên" đặc biệt là Thóng "LaiBâng" Lai Bâng và Trần "ADC" Đức Chiến, cùng sự dẫn dắt duyên dáng của bộ đôi MC Phương Thảo và Huy Popper.

Trong khoảng 240 phút, chương trình sẽ trải dài như hành trình cảm xúc với nhiều lớp nội dung đan xen. Những câu chuyện hậu trường được hé lộ qua các phần phỏng vấn, xen kẽ là khoảnh khắc giao lưu gần gũi, nơi người hâm mộ có thể chạm gần hơn với thần tượng.

Nhịp sự kiện tiếp tục được đẩy cao bằng loạt minigame, những màn showmatch kịch tính cùng hoạt động ký tặng, giữ cho bầu không khí luôn sôi động và liền mạch. Không gian rạp Lotte Cinema quen thuộc cũng khoác lên diện mạo mới, trở thành điểm giao thoa cảm xúc, nơi khoảng cách giữa tuyển thủ và khán giả dần được xóa nhòa.

Vé tham dự gồm 2 hạng phổ thông (199.000 đồng) và thương gia (299.000 đồng), đi kèm quà tặng như vòng tay AOGS26 và bộ sticker chiến tướng phiên bản giới hạn. Đáng chú ý, việc mua vé qua ShopeePay còn mang lại ưu đãi, giúp nhiều game thủ dễ dàng góp mặt hơn trong ngày hội lớn.

“Anh Trai Liên Quân” - Fan Meeting AOGS26 không đơn thuần là một fan meeting. Đây là nơi đam mê được kết nối, cảm xúc được lan tỏa và những khoảnh khắc đáng nhớ được tạo nên, mở ra một khởi đầu đầy năng lượng cho hành trình mới của Đấu Trường Danh Vọng.