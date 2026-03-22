Công Phượng dính chấn thương nặng

Tiền đạo Nguyễn Công Phượng sẽ không thể tiếp tục thi đấu ở mùa giải 2025/26 sau khi dính chấn thương nghiêm trọng trong màu áo CLB Đồng Nai tại Giải Hạng Nhất Quốc gia Việt Nam.

Theo thông tin từ Bongdaplus, ban đầu chấn thương của Công Phượng không được đánh giá quá nghiêm trọng và anh chỉ cần nghỉ thi đấu trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, do tình trạng không có dấu hiệu thuyên giảm, tiền đạo sinh năm 1995 đã tiến hành kiểm tra lại. Kết quả cho thấy anh bị rách sụn, một chấn thương nặng buộc phải điều trị dài hạn và gần như không còn khả năng trở lại trong phần còn lại của mùa giải.

Công Phượng bị rách sụn (Ảnh: FBNV)

Đây là tổn thất lớn đối với CLB Đồng Nai trong bối cảnh đội bóng đang duy trì phong độ ổn định và hướng đến mục tiêu cạnh tranh thứ hạng cao.

Ở mùa giải năm nay, Công Phượng chưa có nhiều đóng góp khi mới chỉ ra sân một hiệp trong trận đấu với Khánh Hòa tại vòng 8, nhưng vẫn kịp ghi dấu ấn với một bàn thắng. Phần lớn thời gian còn lại, anh phải điều trị chấn thương và chưa thể đạt trạng thái thể lực tốt nhất.

Trong bối cảnh thiếu vắng chân sút chủ lực, ban huấn luyện Đồng Nai buộc phải tính toán lại phương án nhân sự.