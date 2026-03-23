Quỳnh Anh lên đồ xinh đẹp cùng Duy Mạnh đi ăn cưới Đức Huy: Netizen khen nức nở, thế này ai còn chê mặc xấu nữa

Tối ngày 22/3, đám cưới của nữ MC xinh đẹp Huyền Trang (Mù Tạt) và tiền vệ Phạm Đức Huy đã chính thức diễn ra tại một khách sạn hạng sang ở trung tâm Hà Nội. Sự kiện thu hút sự đặc biệt ckhi quy tụ dàn khách mời "khủng" của làng bóng đá Việt Nam.

Gây chú ý là "công chúa béo" Quỳnh Anh – vợ trung vệ Duy Mạnh cùng chồng và con gái út Cony đến dự đám cưới. Duy Mạnh dù đang tập trung cùng đội tuyển nhưng đã được BHL cho phép tham dự đám cưới của bạn thân từng cùng khoác áo CLB Hà Nội. Quỳnh Anh nổi bật với chiếc váy với thiết kế khá đơn giản. Gu ăn mặc hôm nay của nàng WAG lập tức nhận được mưa lời khen ngợi của dân mạng. Nhiều người cho rằng cô nàng diện những chiếc váy gọn gàng thế này rất hợp, cứ mặc thế này không ai còn chê Quỳnh Anh mặc đồ xấu nữa.

Trước đó, vợ Duy Mạnh liên tiếp nhận về nhận xét mặc đồ hiệu mà vẫn xấu. Quỳnh Anh cũng tự thừa nhận mình chọn đồ không đẹp nhưng ngày càng hoàn thiện hơn.

Gia đình Duy Mạnh đi ăn cưới, Quỳnh Anh lên đồ xinh đẹp (Ảnh: FBNV)

Dàn cầu thủ và WAGs đến dự bữa tiệc cưới (Ảnh: FBNV)

Ngoài ra, các đồng đội thân thiết với Đức Huy tại thi khoác áo đội tuyển quốc gia đã thu hút người hâm mộ. Tiền vệ Lương Xuân Trường xuất hiện lịch lãm, cùng với Vũ Văn Thanh và hậu vệ Dương Thanh Hào đã có mặt từ sớm để chúc mừng người bạn thân.

Sự hiện diện của những cái tên này gợi nhớ về thời kỳ hoàng kim của bóng đá Việt Nam, nơi Đức Huy và các đồng đội đã cùng nhau tạo nên những kỳ tích. Dù mỗi người hiện tại có hướng đi riêng, nhưng họ vẫn dành thời gian tụ họp trong ngày trọng đại của "Hoàng tử" Đức Huy.