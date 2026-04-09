Vinh Hiển - Minh Quân vô địch giải Pickleball Lạch Tray Open 2026

Sau 3 ngày tranh tài sôi nổi (từ 7/4 đến 9/4), giải Pickleball Lạch Tray Open 2026 tại Hải Phòng đã chính thức khép lại với màn lên ngôi đầy thuyết phục của cặp đôi Vinh Hiển - Minh Quân sau chiến thắng áp đảo trước đối thủ nặng ký Linh Giang - Robert Huy.

Vinh Hiển - Minh Quân vô địch (Ảnh: Nam Sypik)

Ngay từ những vòng đấu loại, giải đấu đã thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ đất Cảng bởi sự góp mặt của dàn vận động viên chất lượng. Ở vòng bán kết, cặp đôi Vinh Hiển - Minh Quân đã thể hiện bản lĩnh vững vàng khi vượt qua đối thủ khó chịu là Hoàng Samurai - Đạt Trố để ghi tên mình vào trận đấu cuối cùng. Ở nhánh đối diện, bộ đôi Linh Giang và Robert Huy cũng chứng minh sức mạnh của ứng cử viên vô địch khi đánh bại cặp Triệu Cầu Lông - Phúc Phan, tạo nên trận "chung kết trong mơ" được chờ đợi nhất giải.

Bước vào trận chung kết, kịch bản diễn ra vô cùng kịch tính. Trong những phút đầu của set 1, Linh Giang và Robert Huy là những người nhập cuộc tốt hơn khi liên tục vươn lên dẫn trước nhờ những pha xử lý đầy tốc độ. Tuy nhiên, bằng kinh nghiệm dạn dày và sự phối hợp ăn ý, Vinh Hiển - Minh Quân đã không hề nao núng. Họ kiên trì bám đuổi tỉ số trước khi bứt phá mạnh mẽ để lội ngược dòng, khép lại set đấu đầu tiên với chiến thắng 11-5.

Trận chung kết giải pickleball Lạch Tray mở rộng (Ảnh cắt từ video)

Tiếp đà hưng phấn, sang set thứ 2, thế trận hoàn toàn thuộc về Vinh Hiển và Minh Quân. Cặp đôi này tạo ra một sức ép khủng khiếp, khiến đối phương rơi vào thế bị động và nhanh chóng thiết lập khoảng cách biệt lên tới 7-0. Dù rất nỗ lực để tìm phương án hóa giải và rút ngắn điểm số, nhưng trước sự ổn định của đối thủ, Linh Giang và Robert Huy đã phải chấp nhận thất bại 4-11 trong set đấu này.

Giành chiến thắng chung cuộc 2-0, Vinh Hiển và Minh Quân chính thức trở thành nhà vô địch của nội dung đôi nam tại giải Pickleball Lạch Tray Open 2026.