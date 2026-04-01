Tập bụng mãi không lên múi? Có thể bạn đã bỏ qua bài tập Pilates siết cơ bụng số 11 này

Trong thế giới của những phương pháp tập luyện hình thể, nếu Gym thường được ví như cách để “xây dựng” những khối cơ vạm vỡ, thì Pilates lại được xem là nghệ thuật “điêu khắc” cơ thể một cách tinh tế. Đặc biệt, đối với những ai đang khao khát một vòng eo thon gọn và cơ bụng săn chắc, Pilates không chỉ là một lựa chọn, mà là một giải pháp mang tính bền vững.

Ảnh minh họa

Sức mạnh từ “vùng lõi”

Khác với các bài gập bụng truyền thống thường chỉ tác động vào lớp cơ bề mặt, Pilates tập trung toàn bộ sự chú ý vào “Powerhouse” (vùng nguồn năng lượng). Đây là tổ hợp các nhóm cơ bao gồm cơ bụng sâu, cơ lưng dưới, cơ hoành và cơ sàn chậu.

Bằng cách kích hoạt lớp cơ bụng ngang vốn được coi là chiếc “đai nịt bụng” tự nhiên của con người, Pilates giúp thắt chặt vòng eo từ bên trong, tạo nên vẻ ngoài phẳng lì nhưng vẫn giữ được sự mềm mại, dài thanh mảnh thay vì khối cơ thô cứng. Những bài tập kinh điển như The Hundred giúp tăng cường lưu thông máu và làm nóng vùng lõi, trong khi Criss-Cross hay Single Leg Stretch lại trực tiếp tấn công vào các nhóm cơ chéo, giúp tạo nên đường rãnh bụng số 11 đầy quyến rũ.

Đặc biệt, bài tập Teaser được xem là “thước đo” tiêu chuẩn cho một cơ bụng khỏe mạnh. Nó đòi hỏi sự kiểm soát tuyệt đối của hệ thần kinh lên cơ bắp, buộc người tập phải giữ thăng bằng trên xương ngồi trong khi nâng cả đôi chân và thân trên. Chính sự nỗ lực duy trì tính ổn định này đã tạo ra áp lực tích cực, buộc các sợi cơ phải phát triển và săn chắc hơn qua từng buổi tập.

Không chỉ là tập luyện, đó là sự kỷ luật

Tuy nhiên, để cơ bụng thực sự lộ diện dưới lớp da, chỉ tập luyện là chưa đủ. Việc theo đuổi Pilates cần song hành với một chế độ dinh dưỡng khoa học, giàu protein và kiểm soát lượng calo nạp vào để giảm tỷ lệ mỡ cơ thể. Bên cạnh đó, tính nhất quán là yếu tố then chốt. Như Joseph Pilates – cha đẻ của bộ môn này từng nói: “Sau 10 buổi bạn sẽ cảm thấy sự khác biệt, sau 20 buổi bạn sẽ thấy sự khác biệt rõ rệt, và sau 30 buổi bạn sẽ có một cơ thể hoàn toàn mới.”

Pilates không mang lại kết quả thần tốc sau một đêm, nhưng những gì nó mang lại là sự thay đổi từ gốc rễ. Không chỉ là những múi cơ bụng thẩm mỹ, người tập Pilates còn sở hữu một cột sống khỏe mạnh, tư thế đi đứng. Trong cuộc đua để có một vóc dáng đẹp, Pilates chính là "đường dài" dành cho những người kiên trì và hiểu rõ giá trị của sức khỏe cốt lõi.