Sao bóng đá ngồi tù vì bê bối với fan nữ 15 tuổi, ra tù liền khoe "yêu lại từ đầu" với bạn gái cũ gây phẫn nộ

Vừa qua, dân tình tại khu vực North East (Anh) không khỏi ngỡ ngàng khi bắt gặp cựu tiền vệ Man City Adam Johnson xuất hiện thân mật bên cạnh Lizzie Speed tại một nhà hàng sang trọng. Cặp đôi không ngần ngại trao nhau những cử chỉ âu yếm và cười đùa vui vẻ như chưa hề có cuộc chia ly kéo dài 11 năm.

Đáng nói, Lizzie Speed từng là người ở bên cạnh Adam trong những ngày đầu vụ bê bối nổ ra vào năm 2015. Dù đã chia tay ngay sau khi nam cầu thủ bị bắt, nhưng cô nàng từng gây sốc khi công khai bênh vực Adam và cho rằng bản án ấu dâm dành cho anh là "quá nặng". Sự trở lại của cặp đôi này khiến nhiều người không khỏi lắc đầu ngán ngẩm.

Nhìn lại quá khứ, Adam Johnson (hiện 38 tuổi) từng là cái tên triển vọng khoác áo Manchester City và Sunderland. Tuy nhiên, mọi hào quang đã vụt tắt khi anh bị cáo buộc dụ dỗ và có hành vi đồi bại với một fan hâm mộ nữ chỉ mới 15 tuổi ngay trong xe hơi của mình.

Adam Johnson đã âm thầm xây dựng lại cuộc sống của mình kể từ khi bị kết tội xâm hại tình dục trẻ em vào năm 2016 (Ảnh: PA:Press Association)

Cựu cầu thủ bóng đá của đội tuyển Anh và câu lạc bộ Sunderland đã thụ án được một nửa thời gian trong bản án sáu năm tù (Ảnh: Getty)

Vụ việc năm đó đã gây rúng động nước Anh. Thẩm phán phiên tòa mô tả hành động của Adam là "sự lạm dụng lòng tin nghiêm trọng", khiến nạn nhân bị tổn thương tâm lý nặng nề đến mức phải bỏ học. Sau khi thụ án 3 năm (một nửa bản án 6 năm), Adam được trả tự do vào năm 2019 nhưng phải sống trong sự tẩy chay kịch liệt của cộng đồng.

Sau khi bị người dân phản đối dữ dội trong nỗ lực làm huấn luyện viên bóng đá cho trẻ em, cựu sao Man City hiện đã chuyển sang kinh doanh nhỏ và làm công việc liên quan đến xây dựng.

Sau khi được thả tự do, anh đã đoàn tụ với bạn gái cũ và là mẹ của các con anh, Stacey Flounders. (Ảnh: Tim Stewart)

Dù đã cố gắng sống kín tiếng, nhưng hình ảnh hạnh phúc bên bạn gái cũ của Adam Johnson vẫn vấp phải làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ dư luận. Nhiều người cho rằng, trong khi nạn nhân vẫn đang phải vật lộn với những bóng ma tâm lý từ quá khứ, thì kẻ gây ra lỗi lầm lại đang tận hưởng cuộc sống mới một cách quá thoải mái.

Netizen bất bình: "Đúng là 'ngưu tầm ngưu, mã tầm mã', cô bạn gái kia cũng thật khó hiểu khi quay lại với một kẻ ấu dâm", "Từng là fan của Adam tại Man City, nhưng nhìn anh ta bây giờ tôi thấy thật kinh khủng", "Xây dựng lại cuộc sống? Còn cuộc đời của cô bé 15 tuổi năm đó ai xây dựng lại cho đây?"...