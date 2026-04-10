Vợ chồng Beckham "tuyệt vọng" mong muốn được gặp con trai Brooklyn và con dâu để giải quyết mâu thuẫn

Trong những diễn biến mới nhất liên quan đến sự rạn nứt của gia đình nổi tiếng nhất thế giới, David và Victoria Beckham đã gửi đi một thông điệp mang tính "tuyệt vọng" nhưng đầy thiện chí. Sau nhiều tháng căng thẳng leo thang, cặp đôi tuyên bố sẵn sàng làm mọi thứ để hàn gắn với Brooklyn, bất kể điều kiện mà cậu con trai 26 tuổi đưa ra là gì.

Nguồn tin thân cận tiết lộ, vợ chồng Beckham đã đề nghị được gặp gỡ luật sư, các thành viên gia đình Peltz (nhà vợ của Brooklyn), hoặc thậm chí là các chuyên gia tâm lý để tìm tiếng nói chung. Sự việc trở nên nghiêm trọng sau khi Brooklyn gửi một văn bản pháp lý cho cha mẹ vào cuối mùa hè năm ngoái, yêu cầu họ chỉ được liên lạc với cậu thông qua các đại diện pháp lý thay vì gọi điện hay nhắn tin trực tiếp như một gia đình bình thường.

Bên cạnh đó, Brooklyn cũng yêu cầu cha mẹ ngừng việc đăng tải hình ảnh hoặc nhắc tên cậu trên mạng xã hội. Theo góc nhìn của chàng trai trẻ, việc cha mẹ liên tục "tag" tên cậu vào các bài viết công khai là một hình thức phô trương, gây áp lực lên sức khỏe tinh thần và khiến cậu cảm thấy không có quyền riêng tư.

Một trong những điểm mấu chốt gây ra sự phẫn nộ cho Brooklyn là vấn đề bản quyền thương hiệu. Từ năm 2016, khi Brooklyn còn là một thiếu niên, Victoria Beckham đã đăng ký bản quyền tên gọi "Brooklyn Beckham" để bảo vệ quyền lợi thương mại cho con trai.

Tuy nhiên, ở tuổi 26, Brooklyn lại xem đây là một sự kiểm soát quá đà. Cậu cảm thấy mình bị "trẻ con hóa" và không có quyền tự quyết đối với chính tên tuổi của mình. Hiện có thông tin cho rằng Brooklyn đang tìm hiểu các biện pháp pháp lý để hủy bỏ quyền kiểm soát thương hiệu này từ mẹ mình, nhằm khẳng định sự độc lập hoàn toàn khỏi "đế chế" Beckham.

Trước những phản ứng quyết liệt từ con trai cả, David và Victoria được cho là "hoàn toàn bàng hoàng và suy sụp". Đối với họ, những bài đăng trên Instagram hay những lời nhắn nhủ công khai đơn giản chỉ là cách thể hiện tình yêu và sự ủng hộ dành cho con trai trong bối cảnh khoảng cách địa lý xa xôi.

Mối quan hệ bất ổn xuất hiện kể từ sau đám cưới xa hoa của Brooklyn và ái nữ tỷ phú Nicola Peltz vào năm 2022. Dù cả hai bên từng nhiều lần cố gắng xuất hiện chung tại các sự kiện để dập tắt tin đồn mâu thuẫn, nhưng những động thái pháp lý cứng rắn gần đây cho thấy vết thương lòng trong gia đình Beckham dường như sâu sắc hơn nhiều so với những gì họ thể hiện trước công chúng.

Theo The Sun