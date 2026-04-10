Quang Dương ngâm ngước 36 tiếng xử lý chân phồng rộp, bác sĩ thể thao lên tiếng

Mới đây, tay vợt Pickleball hàng đầu Quang Dương đã gây tranh cãi dữ dội khi chia sẻ bí quyết trị vết phồng rộp chân bằng cách "ngâm nước liên tục 36 tiếng và đi bơi.

Trên trang cá nhân, Quang Dương viết: "Cảm ơn mọi người hỏi. Hôm qua bị tróc da, nó cấn vào sideway (thành bên) của đôi giày cho nên phải rút (Quang Dương bỏ dở trận tứ kết giải Hải Phòng - PV). Chỉ cần 36 tiếng ngâm nước thì da sẽ hồi phục. Hẹn gặp mọi người tại giải An Thái".

Vết thương khiến Quang Dương không thể thi đấu ở giải Pickleball Lạch Tray mở rộng ngày 9/4

Quang Dương đi bơi phục hồi, kèm chia sẻ gây khó hiểu về lỗi diễn đạt

Ngay lập tức, con số "36 tiếng ngâm nước" đã trở thành tâm điểm bàn tán. Nhiều người đặt câu hỏi liệu một vận động viên chuyên nghiệp thực sự ngâm chân trong nước suốt một ngày rưỡi, hay đây chỉ là một lỗi diễn đạt gây hiểu lầm?

Đa số chuyên gia nghiêng về giả thuyết Quang Dương muốn nói đến tổng thời gian hồi phục 36 tiếng, trong đó có bao gồm các hoạt động dưới nước như bơi lội để duy trì thể lực. Bởi lẽ, nếu thực sự ngâm một vết thương hở liên tục trong nước 36 tiếng, hậu quả về mặt y khoa sẽ rất khó lường. Da ngậm nước quá lâu sẽ bị bở, mủn, mất khả năng tự bảo vệ và làm chậm quá trình kéo da non.

Bức ảnh đi kèm bài đăng cho thấy vết rộp của Quang Dương đã bị vỡ và trợt da. Việc đưa vùng da tổn thương này vào môi trường nước kéo dài sẽ ảnh hưởng đến vết thương. Bác sĩ T.K, người có kinh nghiệm làm việc tại CLB bóng đá chuyên nghiệp V.League, khẳng định:

"Phương pháp ngâm nước 36 tiếng khi bị phồng rộp tôi chưa bao giờ nghe thấy ai áp dụng và cũng chưa từng thực hiện cho vận động viên. Nếu bị rộp, tôi sẽ vệ sinh sạch sẽ bằng Betadine, sau đó băng vết thương lại bằng gạc chuyên dụng".