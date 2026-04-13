Cầu thủ nổi tiếng bị bóc loạt tin nhắn tán tỉnh gái xinh khi bạn gái đang mang bầu, xin lỗi công khai nhưng vẫn "ngựa quen đường cũ"

Bị bóc loạt tin nhắn tán tỉnh giữa lúc bạn gái mang bầu

Trong giai đoạn Bruna Biancardi bước vào những tháng giữa thai kỳ, nhiều người mẫu và hot girl Brazil bất ngờ lên tiếng, tung ảnh chụp màn hình cho thấy Neymar chủ động nhắn tin làm quen, thả tim ảnh và rủ rê gặp gỡ riêng.

Một trong những cái tên gây chú ý nhất là Fernanda Campos. Người mẫu này công khai kể lại việc cô và Neymar đã gặp nhau ngay trước dịp Valentine tại Brazil - thời điểm Bruna đang mang thai khá rõ. Thông tin này nhanh chóng khiến hình ảnh “người đàn ông chuẩn bị lên chức bố” của Neymar sụp đổ trong mắt công chúng.

Neymar bị bóc loạt tin nhắn tán tỉnh khi bạn gái đang mang bầu

Tâm thư xin lỗi gây chấn động MXH

Trước làn sóng chỉ trích, Neymar đã có động thái hiếm hoi: đăng tải một bức tâm thư xin lỗi công khai trên mạng xã hội.

Anh thừa nhận bản thân đã sai lầm, làm tổn thương Bruna - người anh gọi là “người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời”, đồng thời bày tỏ mong muốn sửa chữa để cùng cô đón con chào đời.

"Anh đã mắc lỗi, đã sai với em. Anh xin lỗi vì đã phạm phải sai lầm. Nếu một vấn đề riêng tư bị phơi bày, lời xin lỗi công khai cần được đưa ra", Neymar viết. "Anh không thể tưởng tượng được bản thân sẽ ra sao nếu thiếu em. Chúng ta là mãi mãi".

Tuy nhiên, lời xin lỗi này không đủ để xoa dịu dư luận. Chỉ sau đó không lâu, truyền thông tiếp tục đưa tin về những nghi vấn Neymar vẫn duy trì các mối quan hệ ngoài luồng, khiến hình ảnh của anh càng thêm mất điểm.

Tháng 6/2023 xin lỗi vì ngoại tình, tháng 8/2023 Neymar lại bị bắt gặp thân mật với 2 cô gái lạ mặt trong một hộp đêm tại Tây Ban Nha

Tin đồn “hợp đồng tình ái” gây tranh cãi

Giữa tâm bão, mạng xã hội lan truyền tin đồn về một “thỏa thuận ngầm” giữa Neymar và Bruna Biancardi. Theo đó, cầu thủ này bị cho là được phép có những cuộc vui bên ngoài với điều kiện phải giữ kín và tuân thủ một số nguyên tắc nhất định.

Thậm chí, một số nguồn tin còn thêu dệt về con số hàng triệu USD để đổi lấy sự im lặng và duy trì hình ảnh gia đình. Tuy nhiên, phía Bruna Biancardi đã lên tiếng phủ nhận, khẳng định đây là thông tin không đúng sự thật.

Chia tay sau khi con chào đời

Dù từng cố gắng hàn gắn và cùng nhau chào đón con gái Mavie vào cuối năm 2023, mối quan hệ của Neymar và Bruna cuối cùng vẫn không thể cứu vãn.

Tháng 11/2023, Bruna Biancardi chính thức xác nhận cả hai đã “đường ai nấy đi”, nhưng sẽ tiếp tục giữ mối quan hệ văn minh để cùng chăm sóc con gái.

Drama tình ái này một lần nữa khiến Neymar trở thành tâm điểm tranh cãi toàn cầu, không chỉ vì tài năng trên sân cỏ mà còn bởi đời tư đầy ồn ào ngoài sân.