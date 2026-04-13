Cú nháy mắt hút hơn 10 triệu view của nam thần đua xe Kimi Antonelli

Trong video đang viral khắp mạng xã hội (MXH), Kimi Antonelli - thần đồng đua xe người Ý xuất hiệnkhi vừa hoàn thành chặng đua. Anh vừa chỉnh lại tai nghe, vừa liếc nhẹ sang một bên. Góc nghiêng gương mặt được ánh sáng hắt vào làm nổi bật sống mũi cao và đường nét khá “điện ảnh”. Và rồi - cú nháy mắt cực nhanh, gọn, đúng timing - kết thúc bằng biểu cảm nửa cười nửa tỉnh, kiểu “biết mình vừa làm gì rồi đấy”.

Kimi Antonelli sở hữu một gương mặt góc cạnh, sống mũi cao thanh tú và đôi mắt biết nói. Mái tóc rối tự nhiên càng làm tăng thêm vẻ lãng tử, cuốn hút ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhìn Kimi, người hâm mộ không chỉ thấy một vận động viên chuyên nghiệp mà còn thấy một "nam thần" bước ra từ màn ảnh, mang đậm khí chất điện ảnh.

Khác hẳn với hình ảnh nghiêm túc, tập trung thường thấy của các tay đua trên đường đua, Kimi đã chứng minh đẳng cấp của một ngôi sao thực thụ. Mỗi chuyển động của anh đều toát lên sự tự tin, khẳng định khí chất của một người trẻ tuổi tài năng và biết cách làm chủ sân khấu trước ống kính. Cú nháy mắt tinh nghịch, uyển chuyển đi kèm với nụ cười rạng rỡ chính là chìa khóa mở cửa trái tim người hâm mộ. Sự tự tin tột độ của Kimi khi đối diện với ống kính cho thấy anh chàng không chỉ sẵn sàng để trở thành một tay đua lớn mà còn là một biểu tượng truyền thông mới của F1.

Không mất nhiều thời gian để đoạn clip này vượt mốc 10 triệu view trên Instagram, kéo theo hàng loạt bình luận từ fan: “Cái nháy mắt này nguy hiểm quá", “Ai cho phép đẹp trai rồi còn biết nháy mắt vậy?”, “Chưa cần lên podium đã thắng rồi!”, "Fan service này đỉnh quá"...

Không chỉ đẹp trai, còn là “thần đồng tốc độ” của F1

Nếu chỉ xem clip, nhiều người có thể nghĩ đây là một hot boy mạng xã hội. Nhưng thực tế, Kimi Antonelli lại là một trong những tài năng trẻ đáng gờm nhất làng đua xe thế giới hiện tại.

Sinh năm 2006, tay đua người Ý đã sớm được đưa vào lò đào tạo của Mercedes-AMG Petronas Formula One Team từ khi còn rất nhỏ. Anh nhanh chóng “càn quét” các giải trẻ với loạt thành tích ấn tượng, từ karting cho tới F4 châu Âu.

Đáng chú ý, Kimi được đôn thẳng lên Formula 1 khi mới 18 tuổi - một bước đi cực hiếm - và còn gắn với việc kế thừa chiếc ghế mà Lewis Hamilton để lại. Chính điều này khiến anh được truyền thông quốc tế gọi là “tương lai của Mercedes”.

Kimi Antonelli là cái tên quen thuộc với fan đua xe công thức 1 (Ảnh: Mark Thompson/Getty Images)

Khoảnh khắc đáng nhớ của Kimi Antonelli - tay đua trẻ thứ hai trong lịch sử giành chiến thắng tại một chặng đua Grand Prix (Ảnh: Motorsport)

Không chỉ là “hiện tượng truyền thông”, Kimi còn nhanh chóng chứng minh thực lực trên đường đua với những cột mốc đáng nể ngay từ mùa đầu tiên: có podium, lập kỷ lục tay đua trẻ tuổi và liên tục gây ấn tượng với giới chuyên môn.