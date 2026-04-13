Nửa đêm, Khánh Thi than "ốm dặt dẹo" vì áp lực công việc

Mới đây, trên trang cá nhân, "Nữ hoàng Dancesport" Khánh Thi đã có những chia sẻ đầy tâm trạng về tình trạng sức khỏe hiện tại khiến người hâm mộ lo lắng. Dù luôn xuất hiện trước công chúng với vẻ ngoài rạng rỡ và nguồn năng lượng tích cực, nhưng ít ai biết rằng phía sau ánh đèn sân khấu, Khánh Thi đang phải đối mặt với sự quá tải. Gần 11 giờ đêm, nữ nghệ sĩ vẫn chưa được nghỉ ngơi trọn vẹn. Cô bộc bạch bản thân đang rơi vào tình trạng "ốm dặt dẹo", hệ quả của việc thay đổi thời tiết thất thường kết hợp cùng khối lượng công việc dồn dập không ngừng nghỉ.

Khánh Thi thời gian gần đây thường xuyên than ốm, có lần phải đi viện vì kiệt sức (Ảnh: FBNV)

Dòng trạng thái của bà xã Phan Hiển nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều khán giả bày tỏ sự đồng cảm với nỗi lòng của một người phụ nữ vừa phải chu toàn việc gia đình, chăm sóc con nhỏ, vừa duy trì phong độ đỉnh cao trong sự nghiệp kinh doanh và nghệ thuật.

Dưới bài đăng, bên cạnh những bình luận hỏi thăm, người hâm mộ cũng không quên nhắn nhủ "Nữ hoàng Dancesport" cần dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn. Trong bối cảnh thời tiết giao mùa độc hại, việc lắng nghe cơ thể và nạp đủ năng lượng là điều quan trọng nhất để duy trì sức bền.