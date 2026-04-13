Phí Thanh Thảo khoe visual trắng phát sáng trên khán đài khi đi cổ vũ Lý Đức

Từng vướng nghi vấn "đường ai nấy đi" sau thời gian dài im hơi lặng tiếng, sự xuất hiện của hot girl bắn súng Phí Thanh Thảo tại sân PVF tối 12/4 để cổ vũ Lý Đức đã thay cho lời khẳng định về mối quan hệ bền chặt của cặp đôi.

Cách đây không lâu, cộng đồng mạng không khỏi xôn xao trước thông tin cặp đôi "trai tài gái sắc" của làng thể thao Việt Nam - trung vệ Phạm Lý Đức (U23 Việt Nam) và VĐV bắn súng Phí Thanh Thảo gặp trục trặc tình cảm. Đặc biệt, chi tiết Phí Thanh Thảo thay chiếc ốp điện thoại in hình bạn trai bằng một mẫu mã khác, đồng thời cả hai không còn sử dụng những biểu tượng "ám hiệu" như hình khẩu súng hay cánh tay cơ bắp trong các bài đăng, càng khiến fan lo lắng về một cuộc chia tay trong im lặng.

Tuy nhiên, tối ngày 12/4, mọi nghi ngờ đã được xóa sạch. Có mặt tại sân vận động PVF để theo dõi trận đối đầu kịch tính giữa PVF-CAND và CAHN, Phí Thanh Thảo lập tức trở thành tâm điểm chú ý. Dù xuất hiện với trang phục đơn giản, "hot girl làng bắn súng" vẫn gây sốt với visual "sáng bừng" và làn da trắng phát sáng, nổi bật giữa đám đông trên khán đài.





Thanh Thảo xuất hiện nổi bật trên khán đài

Lý Đức thi đấu năng nổ dưới sân

Sự hiện diện của Thanh Thảo không chỉ để thưởng thức bóng đá mà còn là sự tiếp lửa trực tiếp cho Lý Đức. Ở trận đấu này, trung vệ sinh năm 2003 được tin tưởng xếp đá chính ngay từ đầu. Dù trận đấu kết thúc với tỉ số hòa 1-1, nhưng màn trình diễn ổn định của Lý Đức dưới sự cổ vũ của bạn gái đã cho thấy tâm lý vững vàng của chàng cầu thủ trẻ.