Ronaldo cán mốc 968 bàn thắng, ghi 24 bàn/24 trận đưa Al Nassr đi vào lịch sử ở tuổi 41

Ở tuổi 41, siêu sao Cristiano Ronaldo vẫn không ngừng xô đổ những giới hạn khi tỏa sáng rực rỡ giúp Al Nassr đánh bại Al Okhdood với tỷ số 2-0 trước Al Okhdood, ở vòng 28 Saudi Pro League rạng sáng 12/4.

Ronaldo vẫn năng suất ghi bàn (Ảnh: FBNV)

Phút 15, Ronaldo đã khiến cầu trường bùng nổ bằng một pha bứt tốc mạnh mẽ, đón đường chuyền của Nawaf Boushal trước khi tung cú dứt điểm quyết đoán hạ gục thủ thành Samuel Portugal, mở tỷ số trận đấu. Bàn thắng này không chỉ khai thông thế bế tắc mà còn đánh dấu những cột mốc vô tiền khoáng hậu trong sự nghiệp lẫy lừng của CR7.

Đây là bàn thắng thứ 24 của anh chỉ sau 24 lần ra sân tại Saudi Pro League mùa này, một hiệu suất trung bình 1 bàn/trận đầy kinh ngạc. Tổng số bàn thắng chính thức trong sự nghiệp của anh hiện đã đạt con số 968. Với phong độ hiện tại, người hâm mộ đang đếm ngược ngày siêu sao này chạm tới con số 1.000 bàn thắng lịch sử.

Không chỉ trực tiếp ghi bàn, Ronaldo còn đóng vai trò "nhạc trưởng" trong lối chơi của Al Nassr. Phút 47, chính anh là người khởi xướng đợt tấn công để có bàn thắng nhân đôi cách biệt của Joao Felix. Kết thúc trận đấu, Cristiano Ronaldo một lần nữa được bầu chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất trận". Đây là lần thứ 6 trong mùa giải này anh nhận được vinh dự này.

Ronaldo xuất sắc nhất trận đấu (Ảnh CMH)

Chiến thắng trước Al Okhdood cũng đánh dấu trận thắng thứ 16 liên tiếp của Al Nassr trên mọi đấu trường, một kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong lịch sử câu lạc bộ. Với 73 điểm sau 28 vòng đấu, Al Nassr hiện đang bỏ xa đối thủ bám đuổi Al Hilal 5 điểm trên bảng xếp hạng, dù thi đấu nhiều hơn một trận.