Lúc Đoàn Văn Hậu khó khăn nhất luôn có Doãn Hải My thầm lặng đồng hành

Trong bóng đá, chấn thương là nỗi ám ảnh lớn nhất của mọi cầu thủ, và với Đoàn Văn Hậu, hai năm qua là một thử thách nghiệt ngã về cả thể chất lẫn tinh thần. Thế nhưng, giữa những khoảng lặng buồn bã trên nhất, người ta vẫn thấy một "điểm tựa" vững chắc luôn sát cánh bên anh – đó chính là Doãn Hải My.

Kể từ trận đấu cuối cùng vào tháng 8/2023, cái tên Đoàn Văn Hậu dần vắng bóng trong danh sách thi đấu của CLB Công an Hà Nội cũng như Đội tuyển Quốc gia. Chấn thương viêm điểm bám gân gót chân phức tạp hơn mọi dự liệu ban đầu, biến hành trình trở lại sân cỏ của hậu vệ sinh năm 1999 đầy khó khăn.

Suốt quang thời gian đó, Doãn Hải My đã trực tiếp cùng chồng sang Singapore rồi Hàn Quốc để điều trị. Tại xứ sở Kim Chi, trong khi Văn Hậu phải trải qua những bài tập phục hồi khô khốc từ sáng sớm đến tối muộn, Hải My là người chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ và là cầu nối thông tin giúp anh giữ vững tâm lý.

Văn Hậu vật lộn với chấn thương 2 năm (Ảnh: FBNV)

Để tối phục vụ cho quá trình hồi phục khi về nước, cặp đôi còn quyết định thiết lập một phòng gym chuyên dụng ngay tại biệt thự riêng. Sự đầu tư bài bản này không chỉ cho thấy điều kiện kinh tế mà còn minh chứng cho sự đồng lòng của cả hai. Hải My sẵn sàng biến không gian sống thành một "trung tâm huấn luyện thu nhỏ" để chồng có thể nỗ lực mọi lúc, mọi nơi.

Hải My luôn đồng hành với chồng (Ảnh: FBNV)

Không chỉ chăm sóc đời sống thường nhật, Doãn Hải My còn trở thành một "lá chắn" sắc sảo bảo vệ chồng trước những luồng dư luận tiêu cực. Khi những tin đồn thất thiệt về việc Văn Hậu "giải nghệ sớm" hay "mất phong độ" xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội, nàng WAG sinh năm 2001 đã không ngần ngại lên tiếng.

Bằng thái độ thẳng thắn nhưng văn minh, cô khẳng định sự quyết tâm của chồng: "Nếu không có sự quyết tâm quay trở lại thì đã không lặn lội tới Hàn để tập phục hồi hàng ngày từ sáng tới tối đâu ạ". Sự bảo vệ kịp thời này đã giúp Văn Hậu tránh xa được những năng lượng tiêu cực để tập trung hoàn toàn vào việc hồi phục gân gót chân.

Hải My luôn theo chồng khắp các SVĐ (Ảnh: CF)

Đến đầu năm 2026, Văn Hậu dần trở lại sau thời gian điều trị. Tháng 3/2026, anh được HLV Kim Sang-sik triệu tập lên đội tuyển Việt Nam và thi đấu 2 trận gặp Bangladesh, Malaysia. Góc khán đài quen thuộc vẫn luôn có Doãn Hải My ở đó, cổ vũ, dõi ánh mắt theo từng bước chạy của chồng.