Doãn Hải My với nụ cười gượng gạo ngay lúc này

Đúng là áp lực deadline không chừa một ai, kể cả là bà xã của hậu vệ Đoàn Văn Hậu! Mới đây, cộng đồng mạng lại được dịp "rần rần" chia sẻ bức ảnh mới nhất của nàng WAG đình đám Doãn Hải My. Không còn là một mỹ nhân lộng lẫy lọt Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 hay tiểu thư sang chảnh - vợ của cầu thủ nổi tiếng, Doãn Hải My xuất hiện với đúng hình ảnh một sinh viên... đang "gãy" vì tiểu luận.

Với dòng caption "thẳng vào vấn đề": "Deadline tiểu luận: 11/4. Tôi vào sáng 11/4 tại trường:...", ai cũng có thể cảm nhận được độ "gấp gáp" mà cô nàng đang phải chịu. Không có bất kỳ sự chuẩn bị nào cho sự xuất hiện, Doãn Hải My giản dị đến mức không thể giản dị hơn với áo sơ mi trắng và gương mặt mộc mạc.

Và điểm nhấn của bức ảnh chính là nụ cười của cô - nụ cười mà chính cô cũng phải tự nhận là "Nụ cười gượng gạo...". Đó là nụ cười khi bạn biết mình không thể trốn tránh, khi bạn đang cố gắng giữ sự bình tĩnh cuối cùng để hoàn thành nỗ lực... trong vô vọng. Ánh mắt cam chịu hướng về chiếc iPad đầy "đau thương" đã nói lên tất cả.

Doãn Hải My cười gượng gạo

Là mẹ bỉm sữa hot hàng đầu làng bóng đá, Doãn Hải My hiện vừa chăm sóc con trai cùng gia đình, vận hành việc kinh doanh cửa hàng mỹ phẩm, nhận loạt job quảng cáo, PR sản phẩm... cô cũng miệt mài trên con đường học thuật. Bà xã Đoàn Văn Hậu hiện đang theo học Thạc sĩ đại học Luật Hà Nội.

Hàng ngàn netizen, đặc biệt là các bạn sinh viên, đã "thả tim" và bình luận đầy đồng cảm dưới khoảnh khắc gượng gạo này của Doãn Hải My: "Đúng là biểu cảm của tôi mỗi khi deadline đang 'gõ đầu'! Thương Hải My quá!", "Chụp ảnh đẹp đến mấy thì nụ cười gượng deadline vẫn là nụ cười chân thực nhất", "Đến vợ Văn Hậu còn phải chạy deadline 'hộc bơ', thì tụi mình còn chần chừ gì nữa, đi làm bài ngay thôi!"....

Khoảnh khắc này một lần nữa cho thấy một Doãn Hải My giản dị, đời thường, chân thực và dễ mến. Dù có là tiểu thư Hà thành hay phu nhân cầu thủ, cô vẫn là một sinh viên nghiêm túc nỗ lực hoàn thành nghĩa vụ học tập. Netizen đang cổ vũ cho "chiến thần deadline" Doãn Hải My nộp bài đúng hạn và có một kết quả thật tốt cho bài tiểu luận này!

Doãn Hải My trong vibe nữ sinh cực cuốn