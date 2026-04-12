Đoàn Văn Hậu đăng ảnh "nịnh" vợ, Doãn Hải My đáp: "Có sai gì không?"

Mới đây, Đoàn Văn Hậu đã đăng tải loạt khoảnh khắc tình tứ bên bà xã Doãn Hải My trong một buổi hẹn hò riêng tư. Chọn không gian quán cà phê mộc mạc, cặp đôi "trai tài gái sắc" khiến dân tình không khỏi xuýt xoa trước những cử chỉ ngọt ngào. Trong ảnh, nam cầu thủ không ngần ngại trao cho vợ cái hôn tóc nhẹ nhàng hay cùng nở nụ cười rạng rỡ trước gương.

Tuy nhiên, điều khiến cộng đồng mạng được một phen cười nghiêng ngả lại nằm ở phần bình luận. Trái ngược với sự lãng mạn mà chồng dày công chuẩn bị, Doãn Hải My đã ngay lập tức vào bình luận bằng một câu hỏi đầy nghi vấn: "Sai gì không đấy?".

Màn phản ứng cực gắt nhưng không kém phần tinh nghịch này đã ngay lập tức nhận về nhiều lượt tương tác. Đa số dân tình cho rằng Hải My đã "bắt bài" đúng tâm lý các ông chồng cứ hễ làm sai điều gì hoặc chuẩn bị xin xỏ việc gì là lại đăng ảnh nịnh vợ bất ngờ.

Văn Hậu - Hải My thường xuyên hẹn hò riêng (Ảnh: FBNV)

Bên cạnh những giây phút "lầy lội" trên mạng xã hội, cuộc sống thực tế của cặp đôi sau 2 năm về chung một nhà vẫn là hình mẫu lý tưởng trong mắt công chúng. Kể từ khi chào đón quý tử đầu lòng vào giữa năm 2024, cả hai luôn bận rộn với vai trò mới nhưng chưa bao giờ quên dành thời gian cho nhau. Hiện tại, Đoàn Văn Hậu đang nỗ lực lấy lại phong độ đỉnh cao trên sân cỏ sau thời gian dài điều trị chấn thương. Trong khi đó, Doãn Hải My lại khiến nhiều người nể phục khi vừa đảm đương việc chăm sóc con cái, kinh doanh riêng, lại vừa miệt mài theo đuổi chương trình học Thạc sĩ.

Có thể thấy, dù đã là "bố mẹ bỉm sữa", Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My vẫn giữ được sự trẻ trung, gần gũi trong cách yêu. Những màn tương tác "vừa đấm vừa xoa" này không chỉ giúp họ khẳng định chủ quyền tình cảm mà còn khiến hình ảnh của cặp đôi trở nên đáng yêu hơn trong mắt người hâm mộ.