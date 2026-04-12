Người đàn ông 35 tuổi mặc đồ ngủ, trèo qua tường đột nhập dinh thự 60 tỷ chỉ để... đòi làm "con nuôi" của ông vua quyền Anh 37 tuổi

Tyson Fury - một trong những võ sĩ hạng nặng vĩ đại nhất thế giới - có thể không sợ bất cứ đối thủ nào trên sàn đấu hạng nặng, nhưng có vẻ như những "fan cuồng" tại quê nhà Morecambe đã khiến anh phải đầu hàng. Mới đây, võ sĩ 37 tuổi đã tiết lộ lý do thực sự đằng sau việc cả gia đình phải "khăn gói quả mướp" rời khỏi tổ ấm gắn bó suốt 20 năm qua.

Màn đột nhập "đi vào lòng đất": Con trai nuôi tuổi... băm!

Mọi chuyện bắt đầu từ những cuộc gọi đùa giỡn, những kẻ say rượu bấm chuông lúc nửa đêm. Nhưng đỉnh điểm khiến Paris - vợ của Tyson - phải hoảng loạn đến phát điên là một vụ đột nhập có 1-0-2.

Bất chấp hàng rào 12m cao ngất ngưởng và dàn chó chiến cực dữ dằn, một gã đàn ông 35 tuổi đã trèo qua thùng rác để lẻn vào dinh thự của nhà Fury. Khi cảnh sát ập đến, gã này thản nhiên tuyên bố một lý do khiến ai nấy đều "ngã ngửa": "Tôi đến đây để được Tyson và Paris nhận làm con nuôi!".

Đáng chú ý, "đứa con tương lai" này xuất hiện trong bộ dạng... mặc áo choàng tắm và đồ ngủ, lặn lội từ tận London xuống chỉ để tìm "cha mẹ". Thời điểm đó Tyson đang ở phòng tập, chỉ có Paris và các con ở nhà, khiến bầu không khí cực kỳ căng thẳng vì không ai biết gã điên này có mang theo vũ khí hay không.

Dinh thự nhà Tyson Fury bị fan cuồng đột nhập

Ông vua quyền Anh phải đưa vợ và 7 người con chuyển nhà gấp

Không chỉ một, mà là "cả một binh đoàn" kỳ quặc

Chia sẻ trước trận đấu với Arslanbek Makhmudov, Tyson Fury ngán ngẩm thừa nhận anh đã phải chịu đựng hàng triệu kẻ kỳ quặc tìm đến nhà suốt nhiều năm qua. Cứ mỗi cuối tuần là lại có những người say rượu tìm đến "hỏi thăm" Tyson khiến anh phải ngắt luôn hệ thống liên lạc ở cổng. Có lần, một gã mặc đồ đính toàn vỏ sò từ đầu đến chân đứng trước cổng, khẳng định mình là "sứ giả của Chúa" được cử đến để truyền tin cho nhà vô địch.

Cuộc tháo chạy đến đảo Isle of Man

Dù sở hữu khối tài sản ước tính lên tới 400 triệu bảng (khoảng 12.500 tỷ VNĐ), Tyson khẳng định việc chuyển đến đảo Isle of Man không phải để né thuế. Mục đích duy nhất của anh là tìm kiếm sự bình yên cho vợ và 7 đứa con nhỏ sau hai thập kỷ sống trong sự dòm ngó của những kẻ quá khích.

Hiện tại, "Vua Digan" đã yên vị tại nơi ở mới - một nơi kín đáo và an toàn hơn, nơi mà hy vọng rằng sẽ không còn "đứa trẻ" 35 tuổi nào mặc đồ ngủ trèo rào đòi nhận cha mẹ nữa!