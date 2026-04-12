Bi kịch tình tay ba tại ký túc xá: VĐV điền kinh bị bạn gái đâm tử vong vì bắt quả tang người yêu nằm trên giường bạn cùng phòng

Rạng sáng ngày 23/2/2026, cảnh sát Jefferson City nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ Denita Jackson - cũng là một vận động viên điền kinh của trường - báo tin về một vụ đâm chém tại ngôi nhà nằm ngoài khuôn viên đại học.

Nạn nhân là Kevaughn Goldson (23 tuổi), một ngôi sao chạy nước rút triển vọng người Jamaica. Dù đã được đưa đi cấp cứu bằng trực thăng và nỗ lực phẫu thuật, nhưng Goldson đã không thể qua khỏi vì vết thương quá nặng ở lưng và ngực.

Màn "đánh ghen" kinh hoàng: Dùng kẹp tóc phá khóa để bắt gian

Theo hồ sơ tòa án, cơn thịnh nộ của Denita Jackson bùng phát khi cô nghi ngờ bạn trai mình đang lén lút qua lại với chính... bạn cùng phòng của cô. Để làm sáng tỏ nghi vấn, Jackson đã bỏ làm về sớm và dùng một chiếc kẹp tóc để mở khóa cửa phòng sau khi nghe thấy tiếng thì thầm bên trong.

Tại đây, cô chết lặng khi thấy bạn trai Goldson đang nằm trên giường cùng "tiểu tam". Dù cả hai vẫn mặc quần áo, nhưng sự xuất hiện sai vị trí của Goldson đã châm ngòi cho một cuộc ẩu đả kịch liệt. Jackson khai rằng cô đã lao vào túm áo bạn trai để chất vấn về một chai nước hoa bị mất, dẫn đến việc Goldson đè lên người và siết cổ cô. Trong lúc hoảng loạn và giận dữ, Jackson đã quờ tay lấy con dao giấu dưới gầm giường và đâm liên tiếp vào người yêu.

Hai VĐV điền kinh trẻ đầy triển vọng rơi vào bi kịch vì ghen tuông. Kevaughn Goldson bị bạn gái sát hại còn Denita Jackson tù tội vì giết người

Cái kết bi kịch cho cặp đôi vận động viên triển vọng

Ngay sau đó, Denita Jackson đã bị bắt giữ và đối mặt với cáo buộc giết người cấp độ hai cùng tội danh sử dụng vũ khí gây án. Sự việc đã để lại một cú sốc lớn tại Đại học Lincoln. Từ hai vận động viên điền kinh triển vọng, một người ra đi mãi mãi, một người rơi vào vòng tù tội. Nhà trường đã ngay lập tức phát đi thông báo chia buồn và cung cấp các dịch vụ tư vấn tâm lý cho sinh viên.

Được biết, trước khi thảm kịch xảy ra, mối quan hệ giữa Goldson và Jackson đã có tiền sử bạo lực gia đình. Vụ án một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về cách hành xử trong tình yêu và những hệ lụy đau lòng từ sự ghen tuông mù quáng.

"Thật bi kịch, cả hai đều là vận động viên có tương lai, giờ người mất, kẻ vào tù", "Phản bội là sai, nhưng hành động tước đoạt mạng sống thế này thì quá đáng sợ", "Tại sao lại giấu dao dưới gầm giường? Có vẻ như mối quan hệ này vốn đã rất bất ổn từ trước"... netizen bàn tán về vụ việc chấn động một thời.