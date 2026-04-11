Nhan sắc tường thành, body "khét lẹt", David Beckham "bán mình" suốt 30 năm, không có đối thủ trong mảng quảng cáo

Suốt 30 năm, cái tên David Beckham chưa bao giờ hạ nhiệt. Từ gã cầu thủ hào hoa đến "ông trùm" quảng cáo, Becks chứng minh chân lý: Chỉ cần là Beckham chạm vào, thứ đó sẽ biến thành vàng!

30 năm cho brand Beckham: Từ dao cạo râu đến cả... đàn ong

Nhiều người tự hỏi liệu Beckham có đang "bán mình" khi nhận quảng cáo từ quần lót, bia cho đến đồ điện tử? Câu trả lời là: Không, anh ấy đang xây dựng một đế chế! Mới đây nhất, cựu danh thủ vừa bỏ túi nhẹ nhàng 1,5 triệu bảng (gần 50 tỷ đồng) chỉ để xuất hiện trong quảng cáo của Lenovo cùng... đàn ong và mấy con gà yêu quý của mình.

Hãy cùng "soi" bảng chữ cái quyền lực để thấy khả năng "hút tiền" vô tận của người đàn ông này.

A - Adidas: Bản hợp đồng trọn đời

Bắt đầu từ năm 1996, mối lương duyên này đã mang về cho Becks 115 triệu bảng. Adidas không chỉ bán giày, họ bán cả hành trình trở thành huyền thoại của số 7 Manchester United.

B - Boss: "Giám đốc sáng tạo" quyến rũ nhất hành tinh

Năm 2024, David Beckham không chỉ cởi trần quảng cáo đồ lót mà còn leo lên ghế "Giám đốc sáng tạo phong cách" cho Boss. Những bộ vest lịch lãm do chính anh đồng thiết kế đang là mục tiêu săn đón của mọi quý ông.

C - Cocacola và Pepsi: "Cuộc chiến" giành giật gương mặt đại diện

Năm 2012, cả hai gã khổng lồ ngành nước giải khát đã có màn "kéo co" cực gắt khi dùng chung hình ảnh Beckham. Pepsi đã phải "cay cú" thốt lên khi thấy mặt đại sứ của mình xuất hiện trên cổ chai Coke. Đúng là chỉ có Becks mới khiến các đối thủ không đội trời chung phải "va" vào nhau như vậy!

E - Emporio Armani: Cú hích 20 triệu bảng và "bí mật" chiếc tất

Năm 2007, chiến dịch quảng cáo đồ lót của Armani với sự góp mặt của David (và sau này là Victoria) đã gây bão toàn cầu. Sau này, Becks còn hài hước thú nhận đã... nhét thêm tất vào trong để tăng hiệu ứng hình ảnh. "Tiểu xảo" này đã giúp anh thu về tận 20 triệu bảng!

G - Gillette: Biểu tượng của sự chải chuốt

Năm 2004, Beckham nhận mức lương 3 triệu bảng/năm chỉ để cạo râu trước ống kính. Anh chính là người định nghĩa lại khái niệm "metrosexual" - những người đàn ông hiện đại biết chăm sóc bản thân.

N - Nespresso: Cùng George Clooney "đi bán cà phê"

Năm 2025, người ta thấy một vị khách đặc biệt đứng phục vụ trực tiếp tại cửa hàng Nespresso ở London. Không ai khác chính là David Beckham! Sự xuất hiện của anh khiến giá trị của những viên nén cà phê tăng vọt trong mắt người tiêu dùng.

P - Pepsi: Hơn cả một hợp đồng quảng cáo

Ai có thể quên hình ảnh Beckham trong bộ giáp đấu sĩ hay gã cao bồi viễn tây của Pepsi? Đây là một trong những chiến dịch định hình thương hiệu cá nhân của anh mạnh mẽ nhất trong lịch sử.

Q - Qatar: Bản hợp đồng gây tranh cãi nhất

Dù vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, nhưng hợp đồng làm đại sứ cho World Cup Qatar cũng mang về cho túi tiền của Beckham một con số "khổng lồ" lên tới hàng chục triệu bảng.

Số lượng quảng cáo mà Beckham đang sở hữu còn rất dài nhưng không ai phủ nhận được, ở mảng kiếm tiền từ quảng cáo, suốt 30 năm qua, ông bố của 4 người con hiện không có đối thủ.

Netizen thế giới chỉ biết "ngả mũ" thán phục: "Beckham không quảng cáo sản phẩm, anh ấy bán phong cách sống. Ai mà chẳng muốn được như anh ấy?", "Từ lúc 21 tuổi đến giờ gần 50, phong độ kiếm tiền của Becks vẫn là độc nhất vô nhị", "Nhìn Becks nuôi gà, nuôi ong mà cũng ra tiền triệu bảng thì đúng là nể thật sự!"...