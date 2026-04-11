PUBG MOBILE hợp tác streamer Ms Three ra mắt giáp tối thượng “Thần Tượng Ngân Hà”

Tháng 04.2026 - PUBG MOBILE, tựa game sinh tồn trên di động phổ biến nhất thế giới và dẫn đầu xu hướng giải trí giới trẻ, tiếp tục mang đến bất ngờ cho cộng đồng người chơi khi công bố nội dung hợp tác mới cùng nữ streamer Ms Three trong phiên bản cập nhật 4.3 nhằm chào mừng kỷ niệm năm thứ 8 ra mắt của trò chơi.

Trước đó, PUBG Mobile đã công bố nhiều nội dung hợp tác mới với hàng loạt thương hiệu đình đám toàn cầu. Với 6 lĩnh vực hợp tác đẳng cấp từ âm nhạc, thể thao, siêu xe cho tới anime, tựa game tiếp tục cho thấy sự đầu tư mạnh mẽ cũng như khẳng định tầm ảnh hưởng mạnh mẽ với văn hóa đại chúng, góp phần nâng tầm trải nghiệm cho cộng đồng game thủ. Trong đó, thị trường Việt Nam cũng không đứng ngoài xu thế, khi giới thiệu màn hợp tác streamer Ms Three để quảng bá Giáp Tối Thượng mới mang tên "Thần Tượng Thiên Hà".

Ms Three (tên thật Nguyễn Mỹ An) hiện là một trong những nữ streamer phổ biến và được yêu thích nhất của cộng đồng PUBG Mobile Việt Nam. Với nhiều thành tích nổi bật trong lĩnh vực sáng tạo nội dung, Ms Three là Đối tác chính thức của PUBG Mobile và có lần đầu hợp tác một chiến dịch quảng bá nội dung in-game là Giáp Tối Thượng chủ đề mới. Qua đó, PUBG Mobile muốn mang tới một hình ảnh thực tế, đầy sống động và phong cách của bộ Giáp Tối Thượng "Thần Tượng Thiên Hà". Việc "bắt tay" cùng Ms Three cũng là cách để PUBG Mobile và VNGGames dành sự tri ân và trân trọng lớn cho các Đối tác chính thức của mình, góp phần tạo nên những giá trị cộng hưởng đặc sắc.

Giáp Tối Thượng từ lâu cũng là một trong các ngoại trang được ra mắt đều đặn trong các bản cập nhật với thiết kế đẹp mắt, tinh xảo và được cộng đồng PUBG Mobile đón nhận nhiệt tình. Do đó, trang phục "Thần Tượng Thiên Hà" hứa hẹn sẽ là trang phục tiếp theo không thể thiếu trong bộ sưu tập của các Đồng Bo và đã chính thức mở bán từ ngày 27.03 cho đến 23.04.

Không dừng lại ở đó, hợp tác giữa PUBG Mobile và Ms Three còn mang tới một nhiệm vụ đặc biệt cho hoạt động cộng đồng "Ngôi Sao Sinh Tồn" trong tháng 4 này, với chủ đề mới mang tên gọi: "8 Mã Gen - Một Kết Nối". Ngoài ra, các Đồng Bo hãy cùng đón chờ chuỗi hoạt động chào mừng sinh nhật 8 tuổi của PUBG Mobile trong thời gian tới và theo dõi các thông tin mới nhất tại các trang thông tin chính thức của PUBG Mobile.

Trước đó, trò chơi được VNGGames phát hành tại thị trường Việt Nam từ tháng 03.2018 đã xây dựng được một cộng đồng người chơi lớn mạnh xuyên suốt 8 năm qua. Với hàng loạt giải thưởng uy tín trong nhiều năm qua và ngày càng vượt xa cột mốc 1 tỷ lượt tải xuống (theo báo cáo Tencent), tựa game sinh tồn PUBG Mobile luôn là niềm tự hào của game thủ với nhiều dấu ấn đáng nhớ.

PUBG Mobile phiên bản cập nhật 4.3 sẽ kéo dài từ đây tới ngày 10.05.2026. Để trải nghiệm các nội dung mới, bạn có thể tải trò chơi miễn phí tại:

