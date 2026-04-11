Cầu thủ nổi tiếng lên chức bố ở tuổi 19

Tiền đạo thuộc biên chế Real Madrid - Endrick và bà xã Gabriely Miranda vừa chính thức xác nhận chuẩn bị chào đón thành viên mới trong gia đình. Cặp đôi Endrick và Gabriely Miranda đã khiến cộng đồng mạng bùng nổ khi đăng tải bộ ảnh đầy hạnh phúc để thông báo tin vui. Trong loạt ảnh, tiền đạo trẻ của đội tuyển Brazil âu yếm bên cạnh vợ mình, kèm theo dòng trạng thái đầy cảm xúc: "Bây giờ chúng tôi là năm". Con số này bao gồm vợ chồng anh, thiên thần nhỏ sắp chào đời và hai chú chó cưng của gia đình.

Trước đó, vào tháng 9/2024, chân sút sinh năm 2006 đã gây bất ngờ khi quyết định ký kết hợp đồng hôn nhân với người mẫu Gabriely Miranda (hơn anh 5 tuổi) ngay khi vừa tròn 18 tuổi.

Tuy nhiên, điều khiến dư luận chú ý hơn cả chính là bản "hợp đồng tình ái" có một không hai giữa hai người. Theo tiết lộ, bản hợp đồng này bao gồm các điều khoản bắt buộc như: Luôn phải nói câu "Anh yêu em/Em yêu em" trong mọi tình huống. Nghiêm cấm sử dụng các từ ngữ ngắn gọn, thiếu cảm xúc như "ừ", "ok" khi nhắn tin. Đặc biệt, Endrick không được phép có "bạn gái ảo" trong trò chơi điện tử và không được bình luận vào ảnh của các cô gái khác trên mạng xã hội.

Bất cứ ai vi phạm điều khoản sẽ phải chịu "hình phạt" là tặng cho đối phương một món quà giá trị vào cuối tháng. Endrick từng chia sẻ vui vẻ rằng anh đã nhận được một chiếc tai nghe cao cấp sau khi vợ mình vi phạm một quy tắc trong hợp đồng.

Dù thuộc biên chế chính thức của "Gã khổng lồ" Real Madrid, nhưng hiện tại Endrick đang thi đấu cho câu lạc bộ Lyon (Pháp) dưới dạng cho mượn từ kỳ chuyển nhượng mùa đông 1/2026. Việc Endrick sớm lập gia đình và chuẩn bị đón con khi sự nghiệp mới bắt đầu đã vấp phải không ít lo ngại. Mẹ của anh và các huấn luyện viên cũ từng bày tỏ sự lo lắng rằng những ràng buộc gia đình quá sớm có thể làm xao nhãng sự tập trung của một tài năng trẻ. Tuy nhiên, với phong độ ổn định tại Lyon thời gian qua, Endrick dường như đang chứng minh rằng mình đủ trưởng thành để gánh vác cả trách nhiệm của một người bố và kỳ vọng của một ngôi sao bóng đá thế giới.