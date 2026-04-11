Bạn gái "trâm anh thế phiệt" của Văn Thanh lộ tình trạng bất ổn, thừa nhận "mệt muốn khóc"

Mới đây, nàng WAGs xinh đẹp Trần Bích Hạnh - bạn gái của hậu vệ ĐT Việt Nam Vũ Văn Thanh - chia sẻ dòng tâm sự đầy mệt mỏi khiến những người theo dõi cô nàng phải lo lắng. Không còn là những khung hình "check-in" sang chảnh hay khoảnh khắc rạng rỡ thường thấy, hot girl sinh năm 1993 bất ngờ lộ diện với đôi mắt đỏ hoe, ngấn lệ sau lớp khẩu trang.

Hotgirl phòng gym nổi tiếng một thời không ngần ngại thừa nhận bản thân đang rơi vào tình trạng quá tải nghiêm trọng. Cô nàng chia sẻ mình đang phải gồng gánh cùng lúc quá nhiều thứ: từ việc học hành, công việc kinh doanh cho đến chuyện gia đình.

"Mệt quá... mệt phát khóc luôn ý... học hành, công việc làm ăn, công việc gia đình đều quá tải. Một tuần đi lại trung bình 2-3 tỉnh thành mấy năm trời rồi, hôm nào cũng quần quật từ 6h sáng tới tối muộn, 1 mình đi đêm về hôm."

Đáng chú ý nhất chính là tiết lộ về chế độ sinh hoạt khắc nghiệt của cô nàng. Dù có xuất thân "trâm anh thế phiệt", sở hữu khối tài sản đáng mơ ước nhưng bạn gái Văn Thanh cho biết cô gần như không có thời gian để ăn uống hay ngủ nghỉ tử tế: "Ngày ăn chắc được 1 bữa... hôm nào được ngủ thì cũng quen giấc không bao giờ ngủ được quá 7h15".

Đỉnh điểm của sự lo lắng là khi "nàng thơ" của Vũ Văn Thanh thừa nhận sự bế tắc của mình bằng câu nói: "Stress đủ mọi thứ, nhiều khi không muốn thở nữa luôn". Đi kèm với đó là bức ảnh cận mặt với đôi mắt mệt mỏi, đượm buồn.

Ngay sau khi những hình ảnh này được lan truyền, hội chị em và cộng đồng fan bóng đá đã nhanh chóng để lại lời an ủi. Nhiều người cho rằng, dù có bạn gái của cầu thủ nổi tiếng, Bích Hạnh vẫn là một người phụ nữ tự lập, đầy tham vọng và phải đối mặt với áp lực thành công cực lớn.

Vũ Văn Thanh và Trần Bích Hạnh đã công khai hẹn hò vào tháng 4/2025 sau 2 năm yêu đương kín tiếng và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ người hâm mộ. Chàng hậu vệ sinh năm 1996 không ít lần khiến dân tình "ăn cẩu lương" khi viết thư tay tình cảm hay công khai gọi bạn gái là "vợ yêu", chuyển khoản hàng trăm triệu tặng quà người thương.

Sở hữu nhan sắc nóng bỏng với số đo 3 vòng cực chuẩn (88-57-95), Trần Bích Hạnh từng là hotgirl phòng gym nổi tiếng với sự "lọt xác" ngoạn mục. Hiện cô nàng đang theo học ngành Y, thường xuyên gây chú ý với hình tượng nữ sinh chăm chỉ, nỗ lực, cùng sự độc lập về tài chính và xuất thân nổi bật, Trần Bích Hạnh luôn được coi là hậu phương vững chắc cho Văn Thanh. Với tình trạng bất ổn hiện tại, fan hy vọng sự quan tâm từ bạn trai cầu thủ sẽ là "liều thuốc" tốt nhất giúp cô nàng sớm vượt qua giai đoạn stress này.

