Brooklyn Beckham sẵn sàng cắt đứt với bố mẹ David - Victoria để bảo vệ vợ là ái nữ nhà tỷ phú

Kể từ sau đám cưới xa hoa năm 2022, cái tên Brooklyn Beckham và Nicola Peltz luôn khiến dư luận phải quan tâm. Tuy nhiên, thay vì những hình ảnh hào nhoáng thường thấy, "cậu cả" nhà Beckham lại xuất hiện với những tuyên bố gây xôn xao về sự gắn kết giữa hai vợ chồng. Brooklyn không ngần ngại khẳng định Nicola chính là "người thân nhất" và là lý do duy nhất giúp anh vượt qua những giai đoạn khủng hoảng tâm lý tồi tệ nhất.

Cụm từ "đã vượt qua quá nhiều thứ" mà Brooklyn nhấn mạnh không chỉ ám chỉ những lời xì xào về cuộc hôn nhân hào môn, mà còn là sự khẳng định về một tình cảm vợ chồng vững chắc trước những áp lực gia đình, Brooklyn chia sẻ:

“Nicola thân mến, chúc mừng kỷ niệm 4 năm ngày cưới, em yêu. Anh yêu em bằng cả trái tim. Chúng ta đã cùng nhau trải qua biết bao thăng trầm và hôm nay chúng ta mạnh mẽ hơn bao giờ hết, em là người thân nhất của cuộc đời anh. Anh rất mong chờ được cùng em sống trọn đời. Anh yêu em rất nhiều".

Tâm điểm của sự chú ý đổ dồn vào mối quan hệ ngày càng tồi tệ giữa Brooklyn và cha mẹ anh – David và Victoria Beckham. Căng thẳng đã leo thang đến mức đỉnh điểm vào đầu năm 2026 khi con cả nhà Beckham công khai tiết lộ mâu thuẫn gia đình. Brooklyn cho biết anh cảm thấy bị tổn thương khi chứng kiến vợ mình không nhận được sự tôn trọng xứng đáng, điều này dẫn đến quyết định "chọn phe" một cách dứt khoát để bảo vệ tổ ấm riêng.

Trái ngược với sự lạnh nhạt dành cho nhà nội, Brooklyn đang tận hưởng sự chào đón nồng nhiệt từ phía gia đình tỷ phú Nelson Peltz. Anh tìm thấy sự đồng điệu và tự do khi sống gần gũi với các anh trai của Nicola, đồng thời thừa nhận cảm thấy thoải mái hơn khi không còn phải sống dưới cái bóng quá lớn của thương hiệu "Beckham".

Hiện tại, cặp đôi đang tập trung toàn lực vào việc xây dựng hình ảnh riêng độc lập. Với Brooklyn, việc cắt đứt liên lạc với gia đình không phải là một sự bốc đồng, mà là một bước đi cần thiết để bảo vệ sức khỏe tinh thần và hạnh phúc của Nicola.