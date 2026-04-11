Kẻ biến thái mặc đồ ngủ đột nhập biệt thự nhà huyền thoại quyền anh Tyson Fury, đòi được nhận làm con nuôi

Trong những chia sẻ mới nhất trước thềm trận thượng đài với Arslanbek Makhmudov vào tháng 4/2026, Tyson Fury đã hé lộ lý do thực sự khiến anh phải thay đổi lại cuộc sống của mình. Võ sĩ 37 tuổi cho biết gia đình anh liên tục bị quấy rầy bởi những "kẻ lập dị" nhưng đỉnh điểm là vụ việc một người đàn ông lạ mặt leo qua cánh cổng cao hơn 12 mét để vào nhà anh.

Đáng chú ý, khi bị cảnh sát bắt giữ, người đàn ông khoảng 35 tuổi này, lúc đó đang mặc áo choàng tắm và đồ ngủ đã thản nhiên tuyên bố rằng anh ta đến đây để được vợ chồng Tyson và Paris Fury nhận làm con nuôi.

Sống trong sự "bao vây" của người hâm mộ quá khích

Trước khi chuyển đi, Fury đã buộc phải ngắt kết nối hệ thống liên lạc nội bộ ở cổng vì sự phiền toái kéo dài. Anh cho biết vào mỗi cuối tuần, luôn có những kẻ say rượu hoặc những người lạ mặt đến bấm chuông chỉ để hỏi xem "Tyson có nhà không".

Việc xuất hiện trong bộ phim tài liệu trên Netflix dường như đã biến địa chỉ nhà của anh tại Morecambe thành một địa điểm "du lịch" bất đắc dĩ, khiến quyền riêng tư của 7 đứa con nhỏ bị đe dọa nghiêm trọng.

Gia đình Fury hiện đã định cư tại một dinh thự 6 phòng ngủ trị giá khoảng 8 triệu bảng Anh gần Douglas, thủ phủ của Đảo Man. Võ sĩ chia sẻ rằng anh cảm thấy hài lòng với cuộc sống mới. Dù đã rời bỏ quê nhà Morecambe, Tyson Fury khẳng định ưu tiên lớn nhất của anh lúc này là sự bình yên cho vợ và các con, thay vì phải đối mặt với những rủi ro an ninh không đáng có từ những kẻ quá khích.