Pickleball quá hot, Tổng thống Donald Trump "lấn sân" bán vợt, giá gần 5 triệu đồng nhưng trông "chẳng có gì đặc biệt"!

Cơn sốt Pickleball và màn "lifestyle hóa" thương hiệu của Tổng thống

Không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để lan tỏa sức ảnh hưởng và kinh doanh, Tổng thống Donald Trump vừa tung ra bộ sưu tập mùa xuân trên Trump Store. Bên cạnh những chiếc mũ tông màu pastel nhẹ nhàng, món đồ chiếm trọn "spotlight" chính là cây vợt pickleball có giá lên tới 180 USD (khoảng 4,7 triệu đồng).

Việc một vị Tổng thống đương nhiệm đẩy mạnh kinh doanh môn thể thao này được đánh giá là bước đi cực kỳ nhạy bén, khi pickleball đang là môn thể thao "vua" mới, thu hút mọi tầng lớp tại Mỹ tham gia.

Tổng thống Trump kinh doanh vợt pickleball gây chú ý

Cận cảnh cây vợt 5 triệu: Thiết kế "thường thường bậc trung" nhưng giá thì... đúng chất Tổng thống?

Mẫu vợt trong bộ sưu tập có bảng màu khá đa dạng từ hồng, xanh đến họa tiết hoa lá, và dĩ nhiên không thể thiếu dòng chữ "TRUMP" in chễm chệ ở chính giữa.

Dù được quảng bá là sử dụng vật liệu siêu nhẹ, tối ưu hiệu suất, nhưng các "tay chơi" chuyên nghiệp cho rằng thông số này chỉ ở mức tiêu chuẩn. Tuy nhiên, khi đã gắn mác "Tổng thống", mức giá gần 200 USD dường như không còn là con số dùng để đo lường chất liệu nữa.

Cận cảnh cây vợt mang tên Tổng thống Mỹ (Ảnh: trumpstore)

Trong hệ sinh thái thương hiệu của nhà Trump, người mua không chỉ trả tiền cho công nghệ, mà là trả tiền cho giá trị biểu tượng. Sở hữu cây vợt này giống như việc sở hữu một món đồ lưu niệm từ chính đương kim Tổng thống Mỹ - một món đồ mang đậm tính thời đại và quan điểm cá nhân.

Trên các nền tảng MXH, làn sóng tranh cãi vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Một TikToker thẳng thắn nhận xét: "Tôi biết ngài là Tổng thống, nhưng một cây vợt trông như đồ chơi này thực sự có giá 180 USD sao?".

Dẫu vậy, với sức hút của cái tên Donald Trump, mẫu vợt này dự kiến vẫn sẽ "cháy hàng" nhanh chóng. Đúng là với ông Trump, từ chính trường cho đến sân pickleball, sức nóng chưa bao giờ giảm nhiệt!