VAR gây tranh cãi ở V.League, Xuân Son bức xúc: Tại sao không có phạt đền?

Tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son đã không giấu nổi sự bất bình và hoang mang khi bị từ chối một quả phạt đền mười mươi trong trận đấu giữa Thép Xanh Nam Định và HAGL vào tối ngày 12/4.

Trận cầu tâm điểm giữa Thép Xanh Nam Định và Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) không chỉ gây chú ý bởi kết quả bất ngờ mà còn bởi những quyết định gây tranh cãi của đội ngũ cầm cân nảy mực. Tâm điểm của làn sóng dư luận đổ dồn vào tình huống diễn ra ở phút 76, khi tỉ số đang là 1-1.

Từ quả tạt bóng khó chịu của Caio Cesar, Nguyễn Xuân Son nỗ lực bật cao thực hiện cú đánh đầu sở trường. Tuy nhiên, hình ảnh từ sóng truyền hình cho thấy trung vệ Quang Kiệt bên phía HAGL đã kèm chặt người tiền đạo gốc Brazil, ngăn cản anh thực hiện pha dứt điểm. Dù vậy trọng tài chính Nguyễn Trung Kiên sau khi tham khảo công nghệ VAR vẫn giữ nguyên quyết định không thổi phạt đền trong sự ngỡ ngàng của toàn bộ ban huấn luyện và cầu thủ Nam Định.





Tình huống Xuân Son cho rằng anh đã bị phạm lỗi từ phía sau

Trọng tài check VAR nhưng vẫn không có phạt đền

Ngay sau trận đấu, Nguyễn Xuân Son đã công khai thể hiện sự phẫn nộ. Anh chia sẻ lại đoạn video quay chậm tình huống mình bị phạm lỗi kèm dòng trạng thái đầy ẩn ý: "Tại sao trọng tài lại không thổi phạt đền?".

Quyết định này được xem là bước ngoặt thay đổi cục diện trận đấu. Chỉ ít phút sau khi bị khước từ cơ hội trên chấm 11m, Ngọc Lâm đã ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 cho đội bóng phố Núi trên sân Thiên Trường. Dù trận đấu đã khép lại nhưng những diễn biến vẫn gây tranh cãi. Trong khi đó, chiến thắng đầy kịch tính này đã giúp HAGL có được 18 điểm, tạo ra khoảng cách an toàn trong cuộc đua trụ hạng đầy khốc liệt.