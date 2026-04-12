Rộ tin Ronaldo không cưới bạn gái nghèo Georgina sau World Cup 2026

Kể từ sau màn cầu hôn đình đám của Ronaldo vào tháng 8/2025, khi Georgina Rodriguez khoe chiếc nhẫn kim cương trị giá hơn 6 triệu euro kèm lời khẳng định “Vâng, em đồng ý”, cả thế giới bóng đá đã chờ đợi một đám cưới thế kỷ của cô gái từng phải đi bán hàng kiếm sống với siêu sao Ronaldo. Nhiều nguồn tin từng tin rằng lễ cưới sẽ được tổ chức hoành tráng tại quê nhà Madeira (Bồ Đào Nha) – nơi gắn liền với tuổi thơ và những bước chạy đầu tiên của CR7 sau World Cup 2026.

Tuy nhiên, theo tiết lộ mới nhất trên chương trình “V+” phát sóng trên truyền hình tại Bồ Đào Nha, kế hoạch đám cưới dường như đã thay đổi. Bình luận viên Antonio Leal e Silva khẳng định ông nhận được thông tin đáng tin cậy rằng lễ cưới không diễn ra trong năm nay, đồng thời cũng không được tổ chức tại Madeira như những đồn đoán trước đó.

Người dẫn chương trình Adriano Silva Martins cũng củng cố thông tin này khi cho biết một nhà báo từ tạp chí Nova Gente đã liên hệ với nhiều khách sạn tại Madeira và không ghi nhận bất kỳ dấu hiệu đặt chỗ nào liên quan đến đám cưới của Ronaldo trong giai đoạn sau World Cup hay tháng 9.

Rộ tin Ronaldo không cưới năm nay như đồn đoán

Lý do cho việc trì hoãn này được cho là có liên quan đến lịch trình thi đấu dày đặc và những mục tiêu lớn của Ronaldo. Tiền đạo đang khoác áo Al Nassr từng úp mở về việc muốn tập trung tối đa cho những thử thách trên sân cỏ. Thậm chí, anh còn hóm hỉnh chia sẻ mục tiêu nâng cao chiếc cúp vô địch thế giới trước khi chính thức "rước nàng về dinh".

Dù chưa tổ chức hôn lễ, Ronaldo luôn khẳng định Georgina là "người phụ nữ của cuộc đời". Trong các cuộc phỏng vấn, anh nhấn mạnh rằng giấy đăng ký kết hôn không làm thay đổi tình cảm bền chặt giữa họ. Hiện tại, cả hai vẫn đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc tại Saudi Arabia, cùng nhau chăm sóc 5 người con trong một gia đình đa sắc màu nhưng đầy gắn kết.