Động thái của Đoàn Văn Hậu

Giữa lịch trình thi đấu dày đặc và sức nóng của V.League 2025/2026, hậu vệ Đoàn Văn Hậu vẫn dành những cử chỉ ấm áp để chúc mừng sinh nhật hai người đồng đội chí cốt là Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Văn Toàn.

Mới đây, trên trang cá nhân, Đoàn Văn Hậu đã đăng tải loạt khoảnh khắc đầy kỷ niệm để gửi lời chúc mừng sinh nhật đến hai đàn anh thân thiết. Văn Hậu chia sẻ bức hình cùng Quang Hải rạng rỡ trên bục vinh quang trong màu áo CLB, cùng đeo huy chương và vòng hoa chiến thắng. Với Văn Toàn, hậu vệ sinh năm 1999 lại chọn một tấm hình đầy cảm xúc trong màu áo Đội tuyển Quốc gia. Khoảnh khắc hai anh em khoác vai nhau ăn mừng đã thay cho lời khẳng định về sự gắn bó bền bỉ qua nhiều thời kỳ của bóng đá Việt Nam.

Chỉ với dòng tin nhắn ngắn gọn: "Chúc mừng sinh nhật Anh, chúc mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với Anh nhé" khiến mộ không khỏi bồi hồi khi thấy "bộ khung" của thế hệ vàng từng thi đấu U23 ở Thường Châu vẫn luôn sát cánh và dành cho nhau sự tôn trọng tuyệt đối.

Trạng thái của Văn Hậu

Đoàn Văn Hậu cũng đang là cái tên tâm điểm của giới chuyên môn khi đánh dấu sự trở lại không thể bùng nổ hơn sau 2 năm vật lộn với chấn thương dai dẳng. Sau quãng thời gian dài điều trị viêm điểm bám gót chân, Văn Hậu đã tái xuất cực kỳ ấn tượng trong màu áo CLB Công an Hà Nội. Đỉnh cao là cú dứt điểm "không tưởng" từ khu vực giữa sân, giúp anh chính thức trở thành chủ nhân của danh hiệu Bàn thắng đẹp nhất tháng 3 V.League 2025/2026.

Không chỉ thăng hoa ở CLB, Văn Hậu còn cho thấy nền tảng thể lực sung mãn khi trở lại chiếm lĩnh hành lang trái của ĐTQG. Lối chơi quyết liệt, khả năng không chiến và nhãn quan chiến thuật sắc bén của anh đã mang lại làn gió mới cho hàng thủ dưới thời HLV Kim Sang-sik.