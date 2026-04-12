Quang Dương tiếp tục bị loại sớm ở giải Pickleball An Thái Open

Chiều hôm nay 12/4, Quang Dương cùng người em Bảo Dương bước vào tranh tài tại giải An Thái Open (Hưng Yên), trong bối cảnh áp lực đang đè nặng sau hàng loạt kết quả không tốt ở các giải đấu gần đây.

Tại vòng 4 của giải, trước đối thủ là cặp đôi Đạt trố - Hoàng Samurai đang có phong độ rất cao, những vấn đề của hai anh em nhà Quang Dương bắt đầu lộ rõ.

Đạt trố - Hoàng Samurai đang có phong độ cao.

Trong 1 buổi chiều miền Bắc nắng nóng, Bảo Dương đã có dấu hiệu hụt hơi, không còn thể hiện được những khả năng tốt nhất của mình. Ở bên cạnh, Quang Dương vẫn bị ảnh hưởng bởi chấn thương, cộng thêm áp lực tâm lý khi phải "gồng gánh" em trai khiến tay vợt này không thể chơi đúng phong độ.

Trận đấu khởi đầu theo kịch bản đầy bất lợi khi hai anh em sớm để đối thủ dẫn sâu 2-12. Dù rất nỗ lực vùng lên sau đó, nhưng khoảng cách là quá lớn. Chung cuộc, Quang Dương - Bảo Dương chấp nhận thất bại với tỷ số 8-15, chính thức dừng bước tại giải.

Ở thời điểm hiện tại, có lẽ điều cần thiết nhất với Quang Dương là một quãng nghỉ đủ dài để hồi phục hoàn toàn chấn thương, đồng thời giải tỏa áp lực tâm lý. Khi thể trạng và tâm lý chưa ổn định, việc tìm lại phong độ đỉnh cao là rất khó.