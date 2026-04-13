Hai em trai cực phẩm của Doãn Hải My đổ bộ khán đài cổ vũ Đoàn Văn Hậu, thái độ nhà vợ đã rõ giữa drama

Hai em trai của Doãn Hải My đi cổ vũ Đoàn Văn Hậu

Trong loạt ảnh được ghi lại ở trận đấu giữa CAHN vs PVF-CAND chiều tối 12/4, nàng WAG Doãn Hải My - bà xã hậu vệ Đoàn Văn Hậu xuất hiện trên khán đài với visual nhẹ nhàng, diện áo sơ mi xanh thanh lịch, ôm con nhỏ ngồi theo dõi trận đấu. Bên cạnh cô là hai em trai Doãn Hoàng Minh và Doãn Hải Lâm - cả hai đều gây chú ý bởi ngoại hình sáng, cao ráo, được dân mạng nhận xét là “cực phẩm” không kém gì chị gái.

Ở một số khoảnh khắc được ghi lại, hai cậu em vợ vô cùng tập trung theo dõi diễn biến trên sân, ánh mắt chăm chú dõi theo anh rể Đoàn Văn Hậu, thỉnh thoảng cậu út Hải Lâm còn cầm điện thoại chụp lại diễn biến từ khán đài. Không khí trên khán đài có phần căng thẳng theo từng nhịp bóng lăn. Cũng có khi Hải My và hai em trai trò chuyện, hai cậu thanh niên tỏ ra khá thoải mái và vui vẻ. Cả gia đình giữ thái độ bình tĩnh, kín tiếng, không có bất kỳ phản ứng tiêu cực nào giữa thời điểm nhạy cảm.

Việc hai em trai của Hải My cùng chị gái xuất hiện cổ vũ Đoàn Văn Hậu ngay giữa “tâm bão” khiến nhiều người cho rằng đây chính là một động thái ngầm thể hiện sự ủng hộ. Không né tránh truyền thông, không có dấu hiệu “quay lưng”, vẫn xuất hiện công khai cổ vũ tại trận đấu. Tất cả phần nào cho thấy mối quan hệ giữa Văn Hậu và gia đình nhà vợ vẫn đang ổn định, ít nhất là ở thời điểm hiện tại.

Ngay khi loạt ảnh được lan truyền, cộng đồng mạng nhanh chóng chú ý: “Nhà vợ vẫn đi cổ vũ là hiểu rồi nha”, “Hai em trai nhìn sáng sủa thật, đúng kiểu gia đình gen đẹp”, “Drama thì drama, nhưng support vẫn rõ ràng”, "Người trong cuộc chưa lên tiếng mà cư dân mạng bàn nhiều ghê",...

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng cho rằng việc giữ im lặng và xuất hiện đúng lúc như vậy là cách xử lý khá khéo léo của Doãn Hải My và gia đình. Giữa ồn ào của Văn Hậu hành động quan trọng hơn lời nói.

Trong bối cảnh mạng xã hội liên tục xuất hiện nhiều thông tin trái chiều, việc gia đình Doãn Hải My vẫn có mặt trên khán đài cổ vũ cho Đoàn Văn Hậu được xem là một thông điệp rõ ràng. Không cần lên tiếng quá nhiều, chỉ một lần xuất hiện cũng đủ để cư dân mạng “đọc vị” phần nào tình hình. Hiện tại, mọi động thái của cặp đôi vẫn đang được theo dõi sát sao, nhưng rõ ràng: ít nhất ở thời điểm này, hậu phương của Văn Hậu vẫn chưa hề lung lay.

Ảnh, video: Như Hoàn.